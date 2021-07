„Dan udělal v poslední době velký výkonnostní pokrok a po dobrých výkonech si vybojoval dlouhodobou smlouvu. Vidíme v něm perspektivního gólmana pro zlínský hokej, který se bude nadále zlepšovat a přiblíží se ještě více výkonnosti Kašíka," těší hlavního trenéra a sportovního manažera v jedné osobě Roberta Svobodu.

Daniel Huf je zlínským odchovancem. Premiérový start mezi dospělými si připsal v sezoně 2016/2017, o poznání více šancí dostal v předchozím ročníku, kdy i vinou zranění zkušenějšího Libora Kašíka odchytal 31 zápasů.

„Děkuji vedení klubu a trenérům za důvěru, kterou do mě vkládají. Velmi si toho vážím a těší mě to. Od patnácti let jsem o tom snil a nyní se mně splnil velký sen. Beru to jako obrovskou příležitost pro dosažení dalších hokejových cílů. Jsem rád, že můžu být součástí současného A-týmu a podařilo se mně zúročit každodenní tvrdou práci," vyjádřil se k podpisu dlouhodobějšího kontraktu 22letý brankář.