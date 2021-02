Druhá vychytaná nula Michaela Petráska, pátá výhra v řadě. Hokejisté Přerova ve středečním utkání Chance ligy porazili Benátky nad Jizerou 2:0 a bezprostředně po utkání si mohli vychutnat pocit lídra tabulky. Tam vydrželi do následné výhry Kladna nad Ústím nad Labem.

Hokejisté Přerova (v modrém) porazili Benátky nad Jizerou. Vlastimil Dostálek | Foto: Alena Zapletalová

„Byl to hrozně těžký zápas. Benátky hrály výborně, organizovaně. Výborně bruslily a byly zarputilé. My jsme na to zareagovali dobře, první a třetí třetinu jsme odehráli, jak jsme si řekli,“ smekl před soupeřem hlavní kouč domácích Vladimír Kočara. „Pro nás je to těžká porážka,“ byl stručný benátecký trenér Valdemar Jiruš.