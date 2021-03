„Stalo se něco s autobusem. Jestli řidič přišel, provokoval, opravdu nevím. Diváci venku prý dali nějaké nálepky na jeho autobus, pak že tam měla být i bitka,“ popisoval prostějovský trenér Jiří Šejba.

Přerovský řidič vše přišel sdělit mužstvu o přestávce do kabiny. To se na protest odmítlo postavit na začátek třetí třetiny, která tak byla z tohoto důvodu posunutá. Nakonec se ale zápas dohrál a vše se obešlo bez větších komplikací.

„Pro třetí třetinu jsme se semkli i díky našemu autobusákovi, který přišel rozzuřený z venku a kluci na to slyšeli. Semkli se a zvládli třetí třetinu tak, jak jsme chtěli,“ prozradil asistent trenéra Zubrů Jakub Grof. Přerované o výhře 5:3 rozhodli právě v závěrečném dějství.

„Co se přesně stalo nevím. Chtěli jsme počkat, až se situace vyřeší, a proto jsme na led ani nedošli,“ vysvětloval asistent trenéra Zubrů Jakub Grof.

ZAČÁTEK UTKÁNÍ PRO ZUBRY

Co se týče zápasu, do toho vstoupili lépe hosté, kteří si hned v první třetině připsali tři branky a vypadalo to, že míří k jasnému vítězství. Zejména Čípova parádní individuální akce a gól na 2:0 stály za to.

Nicméně Jestřábi nic nezabalili a převzali režii utkání ve druhé periodě, během níž třikrát skórovali a dokonce sahali po vyrovnání. Ovšem Zubři se jednou prosadili hned v úvodu prostředního dějství a nadále v utkání vedli.

„Ve druhé třetině jsme dostali zpět do hry. Změnili jsme trochu taktiku a poslali jsme třetího hráče dopředu. Získávali jsme kotouče a obraz hry se úplně obrátil. Hráli jsme pořád u soupeře,“ řekl spokojeně Šejba.

„Čtvrtý gól nám paradoxně možná trošku ublížil, zbytek druhé třetiny jsme pak nezvládli a utekla nám,“ mrzelo přerovského asistenta.

DELŠÍ PAUZA POMOHLA HOSTŮM

Poté ale přišla již zmiňovaná přestávka po druhé třetině, díky které se normálních patnáct minut odpočinku protáhlo, což domácímu Prostějovu vzápětí uškodilo.

„Díky nešťastné druhé přestávce ten tlak ustal, protože tam byla delší prodleva. Těžko to ovlivníme. Byli jsme dobře v tlaku, nachystaní, stáhli jsme to na rozdíl jedné branky. Ale díky té přestávce a špatné koncentraci jsme to ztratili,“ pronesl naštvaně trenér Jestřábů.

„Mělo to na nás určitě vliv a dá se říct, že i opačný efekt. Šofér je nedílnou součástí našeho týmu. Kluky to zdravě nabudilo, slyšeli na to a díky tomu zbývající část utkání zvládli,“ objasnil Grof.

Zubři totiž hned ve druhé minutě poslední části využili špatného střídání Prostějovských a opět odskočili na rozdíl dvou branek. Bekhendem se prosadil Jan Süss.

„To jsou školácké chyby, které tým, který chce hrát vepředu, nemůže dělat,“ ví prostějovský kouč.

Svěřenci trenéra Šejby tak ani napodruhé v sezoně nenašli recept na Přerov a na výhru v derby čekají již více jak dva roky.

„Je to příjemné zjištění. Nějak jsme to ale neřešili. Je to derby, takže to chceme vždy vyhrát,“ dodal Grof.

V dalším utkání čeká Jestřáby Vsetín, Přerov hraje doma s Benátkami. Oba duely jsou na programu ve středu.

LHK Jestřábi Prostějov – HC ZUBR Přerov 3:5 (0:3, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Žálčík (Chlán, Novák), 30. Drtil, 38. Mrázek (Drtil, Bartoš) – 9. Dostálek (Pšurný, Krisl), 17. Číp (J. Svoboda), 20. J. Svoboda (Zbořil, Hejcman), 23. Svozil (Ryšavý, Goiš), 42. Süss (Mlčák). Rozhodčí: Doležal, Pilný – Blažek, Novák. Vyloučení: 5:6, navíc Macuh (Přerov) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.

Prostějov: Bláha (21. Wolf) – Hrdinka, Matyáš, Piegl, Drtil, Krejčí, Staněk – Gago, Bartoš, Mrázek – Novák, Kaut, Žálčík – Vachutka, Chlán, Ouřada – Jandus, Motloch, Podlaha. Trenér: Jiří Šejba.

Přerov: Petrásek – Dluhoš, Forman, Krisl, Zbořil, Mlčák, Svozil – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, J. Svoboda – Süss, Dvořák, M. Svoboda – Ryšavý, Macuh, Goiš – Indrák. Trenér: Vladimír Kočara.

Jiří Horák