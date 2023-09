První derby sezony! Do Přerova míří dva autobusy z Prostějova

Dvě výhry pro Přerov, dvě pro Jestřáby. To je bilance hanáckých prvoligových hokejových derby z minulé sezony. Celkově od návratu obou týmů do druhé nejvyšší soutěže by se „Vládci Hané“ dali nazvat Zubři, v posledních šesti případech ale čtyřikrát dominovali Prostějovští. Další triumf budou chtít přidat v sobotu na přerovském stadionu, kam míří dva plné autobusy hostujících fanoušků.

Hokejové derby Přerov - Prostějov v únoru 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček