/FOTO + VIDEO/ Ani neuznaný regulérní gól a inkasovaná branka z úvodu první třetiny ani pozdní příjezd fanoušků a ani nový lodivod na straně největšího rivala nezastavily prostějovské Jestřáby na ledě Přerova. Hokejisté Prostějova v pondělním utkání 30. kola Chance ligy vrátili Zubrům domácí porážku za tři body. Domů si odvezli triumf 4:1.

Hokejové derby Přerov - Prostějov, kotel hostů | Video: Deník/Ivan Němeček

„Zkomplikovali jsme si to velkým množstvím vyloučených hráčů, nebyli jsme schopni dostat se k naší hře. Od poloviny zápasu jsme ale začali kontrolovat kotouč a hru a tahle převaha vyústila v góly. Chtěli jsme jít za vítězstvím a našli jsme cestu proti silnému soupeři,“ pochvaloval si asistent prostějovského trenéra Lukáš Majer.

Derby mělo kromě řízkových hodů na přerovském zimáku příchuť dvou velkých premiér. Na straně hostů poprvé v sezoně po dlouhé rekonvalescenci nastoupil na centru druhé formace tahoun minulé sezony Tomáš Jáchym. MEO poprvé nastoupilo pod taktovkou Michala Mikesky.

Kdo však čekal razantní změny třeba ve složení útočných řad, ten se pletl. Složení obrany a útoků Přerova bylo de facto na vlas stejné jako v posledním utkání na ledě pražské Slavie. A po většinu utkání to ze strany domácích byla urputná defenziva.

„Jsme na začátku, byť čas kvapí. Zítra prohlédneme video a chystáme se na Frýdek,“ řekl nový kouč Zubrů Michal Mikeska.

Mikeskovy změny? Zrychlit, neodhazovat a držet puk. Žádný blázinec, říká

Sedm trestů v úvodní dvacetiminutovce

Až příliš přísný metr nastavili rozhodčí v první třetině. K nespokojenosti s některými výroky na obou stranách nepřispěl ani nejkontroverznější moment utkání. Necelých šest minut před koncem první třetiny dali hosté regulérní gól, rozhodčí však před Krejčího dorážkou nepochopitelně zapískal, což okamžitě reklamoval přerovský kapitán Krisl. Branka tak nemohla platit.

„Hokeji vždy nejvíce prospěje, když tresty jsou 2:2 nebo 1:1. Rozhodnutí, že se branka neuznala, dalšímu vývoji nepřispělo. Můžeme narážet na to, proč ve druhé nejvyšší soutěži není video. Reakce na výkon rozhodčích tam z obou stran byly, tohle zápasu určitě nepomohlo,“ pokrčil rameny Lukáš Majer.

Hostující fans dorazili pozdě. I s Grinchem

S neuznanou brankou ovšem do prostějovského kotle dorazili fanoušci, jejichž autobus měl na cestě do Přerova problémy. Na začátku druhé třetiny tak přišlo na řadu choreo, které hlásalo: „Přišli jsme vám zkazit Vánoce.“

Jenže precizně namalovaného Grinche v pondělním příběhu sehráli v tu chvíli pro hosty spíše hlavní rozhodčí, kteří poslali Jestřáby do tří. A Zubři šli v čase 20:52 do vedení, když Indrák otřel svou střelu o obránce.

Přerované se však od té doby víceméně jen bránili. Na dorážku navrátilce do sestavy Jáchyma už ale byl ve 36. minutě krátký i Postava.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, první třetina byla z naší strany dobrá, tak jsme si to představovali. Ve druhé jsme vypadli z tempa a trošku nám docházely síly. Soupeř převzal iniciativu, my se trápíme v přesilovkách. Potvrdilo se to, hra pět na čtyři nás vyváděla z tempa. Musíme na tom zatraceně zapracovat, zejména na vstupu a udržení prvního kotouče,“ zhodnotil Michal Mikeska.

Výhra na ledě i v hledišti

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Také ve třetí dvacetiminutovce se hodně vylučovalo. Březinův faul potrestal v přesilovce Zdeněk Doležal a postaral se tak o rozhodující branku utkání.

Následovala reakce na očekávané choreo na přerovské straně ze strany prostějovských fans. „Srdce Zubra bije dál, ale kotel chcípl vám,“ psal transparent. Domácí kotel byl nakonec bez odpovědi.

„Když naši fanoušci dorazili, byl tam vidět obrovský rozdíl. První vzájemný zápas, který jsme tady hráli, měl lepší atmosféru. Dovolím si tvrdit, že dnes to bylo tahané jen ze strany hostů. Bylo to naše vítězství jak na ledě, tak v hledišti,“ měl jasno Lukáš Majer.

Výhru v ochozech stvrdili hosté dvěma góly do prázdné klece. Na 1:3 upravil v čase 57:26 Vilém Burian okamžitě poté, co Zubři zkusili hru v šesti proti čtyřem.

Konečnou podobu dal výsledku 33 sekund před koncem Petr Hašek. Jestřábi i podruhé v sezoně mohli slavit výhru na přerovském ledě.

„Po třech dnech nemůžeme chtít zázraky. Zazdily nás přesilovky. Měli jsme možnost ještě bojovat o prodloužení, ale při hře šest na čtyři nám vyjeli dva z pásma. Jsou tam věci, které se tam, pevně věřím, za měsíc objevovat nebudou,“ řekl závěrem Michal Mikeska.

HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 21. Indrák (Hejcman, Černý) – 36. Jáchym (Maruna, Veselý), 43. Z. Doležal (Veselý, Hanousek), 58. Burian (Hašek, Krejčí), 60. Hašek (Burian, Kubeš). Rozhodčí: Cabák, Kubičík – Mikšík, Veselý. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1586.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Zeleňák, Chroboček, Krisl, Cubo, Němec – Březina, Pechanec, T. Doležal – Tomi, Vlach, Jakub Svoboda – Goiš, Hejcman, Indrák – Ministr, Chludil, Mácha. Trenér: Mikeska.

Prostějov: Štipčák – Poledna, Hanousek, Forman, Pohl, Kubeš, Krejčí – Illéš, Hašek, Z. Doležal – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Pitule, Račuk – Ostřížek, Venkrbec, Burian – Maruna. Trenér: Janeček.