Jistě si vzpomínáte. Skoro na den přesně před dvěma lety začal další ročník druhé nejvyšší soutěže právě bitvou o Hanou. A také se hrálo v Přerově, který doma zvítězil 2:0 zásluhou Tomáše Fořta, Milana Procházky i dvou přesných nahrávek Romana Pšurného.

Na ledě se tehdy prohánělo celkem jedenáct borců, kteří potenciálně mohou zasáhnout také do středečního utkání. Šest z nich na straně Přerova, pět jich hnízdí u Jestřábů. Jenže. Dvojice Martin Novotný a Jan Berger derby z 9. září 2017 absolvovala v dresu Zubrů. Vzhledem k rivalitě mezi oběma tábory jde o unikát.

BERGER SE DO PŘEROVA NETĚŠÍ

„Mě se nikdo neptal, takže doufám, že mě tam lidé nevypískají a že to nějakým způsobem pochopí,“ řekl útočník Berger po svém přesunu do Prostějova.

Zkušený forvard v Přerově úspěšně restartoval kariéru, stal se oblíbencem fanoušků a řekl si o návrat mezi extraligovou elitu.

„Úplně se tam netěším. Nerad hraji proti svým kamarádům. V Přerově jsem byl strašně spokojený,“ zmínil Berger.

Také Martin Novotný v přerovské obraně odváděl spolehlivé služby, které mu přinesly i extraligové starty za Zlín. Nečekaně ale v létě zamířil do Prostějova, kde má plnit roli klíčového obránce.

„Je to derby, takže ty zápasy mají vždy speciální atmosféru. Přijde hodně lidí, je to vyhecované. Vždy jsem se na derby těšil,“ nedělá si Novotný zbytečné starosti.

Jak oba hráče v Přerově uvítají, bude určitě zajímavé sledovat, oba každopádně Zubrům výrazně pomáhali k dobrým výsledkům a žádný pískot asi není na místě.

VYROVNANÝ BOJ

To nejdůležitější se pochopitelně odehraje na ledě, kde se očekává vyrovnaný boj. V přípravě oba týmy shodně čtyřikrát zvítězily a připsaly si čtyři porážky.

„Příprava nám ukázala dobré i horší věci. Vždy slouží k tomu, abychom pracovali na tom, co nás trápí. Byly dobré zápasy, kdy jsme porazili extraligový Zlín, ale i horší, třeba první třetina s Porubou. Až mistrovské zápasy ale ukážou, jak jsme připraveni,“ uvědomuje si trenér Přerova Vladimír Kočara.

Hráči už se podle něj na derby a skvělou atmosféru těší, možná ale netuší, jak náročné období je čeká. „Září bude strašně náročné. Je tam osm zápasů, které půjdou rychle za sebou. Je to pro nás velká výzva. Proto máme širší kádr, může se nám hodit i pátá lajna z dorostenců,“ řekl Kočara.

Napětí s úsměvem mírní i prostějovský kouč Jiří Vykoukal. „V první řadě je to jen sport, je to jen hokej. Jde o derby, které mají všichni rádi. Takže pro nás je to výborný start do sezony a myslím si, že taky pro fanoušky i pro celý region,“ dodal trenér.

Sestavy obou týmů se během přípravy vykrystalizovaly do jasnější podoby, oba týmy ale na poslední chvíli kádr doplňovaly a jak budou vypadat jednotlivé pětky, těžko přesně odhadovat.

„Se změnou počasí přišla drobná nachlazení a nemoci. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme. Na to se ale vymlouvat nechceme a nebudeme. Kluci se těší,“ zopakoval Vladimír Kočara.

To Jestřáby povede do středečního boje nový kapitán. Po odchodu Matouše Venkrbce připadlo kapitánské „céčko“ Marku Račukovi.

„Jsem rád, že můžu být kapitánem tak kvalitního týmu. Budou na mě velké nároky od majitele i od trenéra. Tím pádem budu mít já velké nároky na tým, protože chci být kapitánem týmu, který je úspěšný,“ řekl Račuk po svém jmenování směrem ke spoluhráčům.

Dotáhne tým k té nejsladší výhře na ledě Zubrů, kde Jestřábi triumfovali naposledy před necelými třemi lety?

Derby 9. 9. 2017:



HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 6. Fořt (Pšurný, Chmelíř), 43. Procházka (Pšurný). Rozhodčí: Doležal, Kopeček - Kotlík, Zídek. Vyloučení: 7:5, navíc Rudovský (Prostějov) 5 minut + do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2639.



Přerov: Šimboch – Chmelíř, Malina, Novotný, Valenta, Zbořil, Pala – Plášek, Sýkora, Šlahař – Procházka, Pšurný, Fořt – Koblar, Berger, Dvořák – Goiš, Š. Kratochvíl, Navrátil. Trenéři: Kamil Přecechtěl, Petr Dočkal.



Prostějov: Groh – Drtina, Mikliš, Horyna, Holík, Kolář, Žovinec – Starý, Fiala, Voženílek – Luňák, Divíšek, Nouza – Rudovský, Venkrbec, Dvořáček – Švec, Hozák, Zabloudil. Trenér: Jiří Vykoukal.

Výsledky přípravných utkání:

Přerov – Opava 2:4

Třebíč – Přerov 4:5sn

Přerov – Vsetín 1:3

Přerov – Slavia Praha 3:2

Přerov – Zlín 4:1

Přerov – Poruba 3:5

Vsetín – Přerov 5:3

Přerov – Frýdek-Místek 3:2

Tychy – Prostějov 6:1

Jihlava – Prostějov 6:0

Prostějov – Třebíč 5:0

Třebíč – Prostějov 2:4

Prostějov – Tychy 6:0

Prostějov – Jihlava 2:3

Prostějov – Vítkovice 2:4

Frýdek-Místek – Prostějov 4:6