„Měl jsem asi o centimetr posunutou klíční kost a natržené vazy, takže operace byla asi náročnější, rekonvalescence taky. Tři týdny po operaci jsem nemohl nic, celkově to trvalo dva měsíce a deset dní, což je strašná doba. Doma jsem si to na zdi křížkoval jak ve vězení,“ prozradil míru svého zranění, které utrpěl po zásahu kladenského obránce Jakuba Suchánka sám David Šťastný.

Jak jste vnímal výkony a výsledky týmu z tribuny?

Určitě by se to sledovalo líp, kdyby se klukům dařilo více. Bylo to takové na houpačce. Je to těžké sledovat, když nemůžete pomoct týmu. V každém zápase jsem ale držel palce.

Rekonvalescence proběhla bez komplikací?

Doktoři se o mě postarali výborně, operace dopadla na jedničku. Všechno dopadlo, jak mělo.

Kdy jste začal chystat návrat do zápasu?

Po operaci mi doktor řekl, že nebudu hrát nějakých osm týdnů. Tak nějak jsem si to počítal, hned druhý den po operaci jsem měl v hlavě tohle datum, ale samozřejmě jsem nevěděl, jak na tom budu. Přes měsíc a čtvrt jsem se připravoval v posilovně, pak už jsem chodil i na led. Fyzicky jsem se cítil výborně. Jsem rád, že to dopadlo přesně na tohle datum.

Jak jste se cítil na ledě?

Chuť byla, radost taky. Určitě to pro mě ale bylo náročné utkání, přece jen trénink je něco jiného. Něco jsem pokazil, něco se mi povedlo. Měl jsem hroznou chuť, připravoval jsem se na to měsíc a půl. Jsem rád, že je to za mnou. Teď už jen doladit herní praxi, ale cítil jsem se dobře.

Gól jste sice nedal, ale vítězný návrat vás musí těšit.

Určitě, tři body jsou strašně důležité. Góly dali jiní, kteří je dávali, i když jsem tu nebyl. Jak jsem říkal, musí si to teď sednout. Herní situace bohužel tréninkem nenatrénuji, teď už jen herní praxe. Zvládli jsme to za tři body, takže jsme všichni strašně rádi.

Jak vnímáte aktuální postavení týmu v tabulce?

Věřím, že jsme se dali do kupy. V tabulce to je napěchované. Byli jsme ve čtyřce, teď to trošku spadlo. Zapracovali jsme na tom a věřím, že půjdeme zase nahoru.

Obří hit otestoval rameno

Ve druhé třetině jste schytal obří hit od Vladimíra Rotha…

Testoval jsem to rameno, byl jsem s ním domluvenej. Ne, sranda… Byl to samozřejmě velký hit. Puk šel docela blbě, já ho musel hrát. Věděl jsem, že ten hráč tam je, ale netušil, že tam přijede takhle vraždit. Nedá se nic dělat. Otestovali jsme to, rameno drželo, takže asi dobrý.

Gól z vaší hole nepadl, ale měl jste asi čtyři střely. Hned ta první Sedláčkovi upravila masku.

Nepadl, ale šlo hlavně o to, se do toho dostat a cítit se dobře. Mám tam nějaké pozitivní věci, samozřejmě i něco špatného, ale to se asi dalo trochu čekat. Jsem rád, že jsme vyhráli. Snažil jsem se střílet, budu se snažit ještě víc a snad gól někdy dám.

Po zápase si vás vyvolali fanoušci na sólo děkovačku s brankáři. Jak jste si to užil?

Vždy je super, když vás fanoušci vyvolávají. Vážím si toho, hráče to povzbudí. Dva měsíce jsem tady nebyl, i během zápasu mě vyvolávali. Z toho má člověk radost a hrozně jim děkuju.

V týdnu vás čekají ještě dva zápasy. Je dobře, že to jde takhle rychle za sebou?

Pro mě určitě, protože jsem to fakt odpočítával. Měsíc a půl utekl strašně rychle a teď poslední týden se to vleklo. Takže jsem rád, že už budou zápasy a doufám, že se nám bude dařit.

S čím pojedete do Plzně?

Víme, že má teď formu, mají dobré přesilovky, takže určitě bude důležitá disciplína. My tam zahrát umíme, body jsme odtamtud odvezli, takže věřím, že na to navážeme.