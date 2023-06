V pondělí definitivně potvrdili konec podpory ze strany tradičního sponzora, v sobotu přesto hlásí příchod zatím největší letní posily. Hokejisté Přerova přišli o letitého partnera Meoptu, vrací se však důležitá postava sezon 2018/19 – 2020/21 Darek Hejcman.

Hokejisté Přerova (v modrém) proti Vsetínu. Darek Hejcman | Foto: Deník/Jan Pořízek

Odchovanec chomutovského hokeje prožil u Zubrů nejlepší roky kariéry a řekl si o extraligové angažmá ve Zlíně. S Berany získal v minulém ročníku prvoligový titul a zahrál si baráž, z Baťova města se však stěhuje zpět na Hanou.

„Myslel jsem si, že bych mohl pokračovat. Po sezoně mi ale ve Zlíně oznámili, že se mnou neprodlouží smlouvu. V tu chvíli jsme s agentem začali řešit jiné možnosti,“ prozradil Hejcman pro klubový web Zubrů.

„Ve Zlíně jsem dostal první šanci si extraligu zahrát a byly to super zkušenosti, spousta kvalitních hráčů a trošku jiný styl, než se hraje v Chance lize,“ přiznal zároveň 28letý centr.

Centr, který byl potřeba

Šikovné ruce, dobré buly, produktivita v přesilovkách. V Přerově dobře vědí, jak Hejcmana využít, navíc když do Vsetína putoval jeden z elitních centrů Matouš Kratochvil.

„Potřebovali jsme centra a Darek byl jasná volba. Je to náš hráč, zná to tu a víme, co od něj máme čekat. Věříme, že se zařadí mezi lídry týmu,“ má jasno Pavel Hanák, sportovní manažer Zubrů.

Kratochvil po odchodu: Přerov je srdcovka, nabídku jsem nemohl přijmout

Sám útočník přiznává, že dostal více nabídek. „V Přerově už jsem hrál. Znám zdejší prostředí, stejně většinu kluků a vedení. Vždycky tady byla dobrá atmosféra, i proto jsem se rozhodl pro návrat,“ prozradil.

Hokejisté Přerova v krásné bitvě porazili České Budějovice 4:2. Darek HejcmanZdroj: Deník/Jan Pořízek

Darek Hejcman se zatím připravuje individuálně. Spolupracuje s kondičním trenérem a bratrem útočníka New York Rangers Filipa Chytila Liborem Chytilem. „Spolupracovalo se mi s ním dobře a chtěl jsem v tom pokračovat. Všechno řešíme ale i společně s kondičákem v Přerově,“ upřesnil.

V červenci se z Hejcmana stane ženáč. Že by se rodák z Chomutova usadil až na Moravě?

„Každý čeká, že se v kariéře někam dostane. V Chomutově jsem nedostal pořádnou šanci zahrát si extraligu, pak se naskytla možnost jít na Moravu. Líbí se mi tady, nevidím problém v tom, že jsem tak daleko od domova. Ten ale přece jenom máme v Chomutově. Řekl bych, že časem nás to tam bude táhnout,“ uzavřel Darek Hejcman.

