Aron Chmielewski, Jan Káňa, Karel Plášek, Pavel Musil, Michal Kunc a další. Marodka hokejistů Olomouce je hlavně v ofenzivě rozsáhlá, v minulých duelech měli zdravotní potíže i Rok Macuh či Lukáš Klimek. A tak se Hanáci podívali zhruba dvacet kilometrů jihovýchodně. Zajímavou léčbu našli v Přerově.

Utkání 41. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Olomouc a Motorem České Budějovice. Daniel Ministr | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Pomohli nám Josh Mácha s Danem Ministrem, které tam máme. Odehráli dva vynikající zápasy,“ chválí trenér Jan Tomajko.

Že u Zubrů se dá najít kvalitní materiál, potvrzuje celou sezonu útočník Rok Macuh. Teď tedy do čtvrté formace od řeky Bečvy připluli Ministr s Máchou. Oba se před sezonou snažili prosadit do extraligového kádru Olomouce, oba nakonec zamířili do prvoligového Přerova.

Mora má svou cestu, na posily nepotřebuje miliony

„Už jsme sehraní. Sedli jsme si a je to dobré,“ kvituje Daniel Ministr, kterému skoro dvě celé sezony v Chance lize evidentně prospěly. „Myslím, že jsem i hodně zesílil. Cítím se na ledě líp,“ má jasno Ministr.

Parádní asistence

Hned při svém prvním letošním startu za Moru o sobě dali s Máchou vědět. V Přerově spolu hráli ve třetí formaci s Romanem Pšurným. Teď jim na centru operuje další mladíček Matouš Menšík. Právě jihlavský forvard těžil v utkání s Kladnem z Ministrovy perfektní práce s pukem a ještě lepší přihrávky.

„Chtěl jsem to původně dávat na beka, ale trošku mi to sjelo. I proto se mi otevřel prostor, jel jsem do brány, Matouš výborně odskočil a naštěstí to trefil,“ vrátil se ke svému prvnímu kanadskému bodu v nejvyšší soutěži.

Táta? Nedrbe mě

Jeho akce si po utkání všimli nejen v Olomouci. Na sociálních sítích se okamžitě začal přirovnávat k tátovi. Milan Ministr patří mezi legendy Mory z období po přelomu tisíciletí. Podle statistik dostupných na serveru Eliteprospects.com dokonce vede historické kanadské bodování klubu (335 bodů v 453 utkáních).

„Já jsem zatím žádné porovnání nezaznamenal. Nějaké situace s tátou rozebereme, co jsem mohl udělat líp. Ale že by mě nějak drbal? To ne,“ pousmál se Daniel Ministr.

Bývalý spoluhráč Ministrova otce Milana Jan Tomajko si všiml Danielových předností. Prostor tak číslu 7 dal i v přesilové hře. „V Přerově hraje v přesilovkách na stejném místě. Teď jsou hráči zranění, tak hraje tam, kde je dobrý,“ vysvětloval Tomajko.

„Má výborné bruslení. Pomohlo mu, že v Přerově teď hodně hraje. Je vidět, že má sebevědomí. Musí takto pokračovat. Myslím, že to bude dobrý hráč,“ věří Jan Tomajko.

