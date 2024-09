„Za to bychom byli jedině rádi. Proto takové kluky tady máme, chceme a snažíme se, aby podávali takové výkony. Aby přišly telefonáty z různých klubů,“ má jasno přerovský hlavní kouč Michal Mikeska.

V sobotu Ministr rozehrál v první třetině utkání s pardubickou rezervou koncert krásnou individuální akcí. Jednadvacetiletý odchovanec Zubrů se prohnal kolem obránců po pravém křídle, dostal se před gólmana Honzíka a zasunul v rychlosti puk za jeho pravý beton. Nádhera.

„Jel jsem kolem manťáku, Dany Indrák mi to skvěle sklepl. Věděl jsem, že tam je prostor, snažil jsem se do něj natlačit a naštěstí to gólman pustil,“ ohlédl se Daniel Ministr.

Druhý gól vstřelil ve druhé třetině v přesilové hře, kdy bleskově zvyšoval na 5:1, tentokrát mu do prostoru mezi kruhy dobře nahrál Tomáš Jáchym.

„Máme nějaké signály. Otevřelo se mi to tam. Na tréninku se přesilovkám hodně věnujeme, snad to tam bude padat dál,“ přeje si Ministr.

Jeho třetí branka na 6:1, to byla hlavně skvělá individuální práce asi největší přerovské předsezonní posily – Lotyše Patrikse Zabusovse, který našlápl za vlastní bránou, skvěle podél levého mantinelu prosvištěl kolem dvou hráčů, vystřelil a u dorážky nemohl být v den krajských voleb nikdo jiný než „pan“ Ministr, aby završil svůj hattrick.

„Čekal jsem nahrávku přes osu na jedničku, ale Zabu to perfektně vyřešil, puk se mi naštěstí odrazil přímo na hokejku. Měl jsem jednoduchou práci,“ zůstal skromný Daniel Ministr a vyjádřil se i k první lotyšské posile v historii mužského hokeje v Přerově. „Zabu je skvělý hráč, možná i extraligový. Vyhovujeme si a dnes si to sedlo,“ pokyvoval Ministr.

Hokejové geny

Tak se tedy zrodil premiérový hattrick Daniela Ministra mezi muži. „Kustod Meňa už mi na střídačce schovával do kapsy puk. Určitě si ho dám na poličku k ostatním,“ prozradil.

close info Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč zoom_in Milan MinistrBude to i něco stát? „Dany Indrák coby pokladní už mi na střídačce něco naznačoval. Bude to drahé, ale určitě to zaplatím,“ smál se syn Milana Ministra, legendy olomoucké Mory, která svou kariéru zakončila v Přerově a extraligu si zahrála také v dresu Opavy, Zlína či Znojma.

Daniel by rád kráčel ve šlépějích táty, třeba ho i překonal. Rozhodně na to má, už v dorosteneckém věku byl považován za velký talent, který nakoukl i do reprezentačních výběrů do 16 a 18 let.

„Je to fantastický hráč, to víme. A dokazuje to. Po přípravě jsme přeházeli sestavu. Zabusovse jsme dali z první do třetí lajny ne proto, že by hrál špatně, ale proto, že jsme si mysleli, že typově by to mohlo sedět. A zatím se to jeví jako dobrý tah,“ pochvaluje si trenér Michal Mikeska.

Snad se Zubři „nevystříleli“

Přerovští Zubři jsou po dvou odehraných zápasech v Maxa lize stoprocentní. Navíc mají nejlepší skóre ze všech, což ve výsledku znamená po třech kolech průběžné druhé místo tabulky, dva body za vedoucím Sokolovem. „Snad jsme se nevystříleli na měsíc dopředu,“ pousmál se Ministr.

„Věděli jsme, že s Pardubicemi to bude hokej nahoru a dolů. Vstoupili jsme do zápasu sice špatně, protože jsme dostali gól, ale dobře jsme to ještě v závěru třetiny otočili. Věděli jsme, že když budeme trpěliví, otevřou se nám šance. Hráli jsme zodpovědně zezadu a gólman nás podržel,“ vrátil se útočník závěrem k demolici Dynama.

„Vyšel nám dobře první venkovní zápas (výhra 4:2 nad pražskou Slavií, pozn. red.), teď přišla trošku nervozita, co doma. Chceme tady hrát jinak, aby bylo vidět, že jsme doma my. Povedlo se. Ale stejně jako bychom nepanikařili po dvou prohrách, nebudeme lítat v oblacích po dvou výhrách,“ uzavřel Michal Mikeska.