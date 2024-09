Se sedmi góly ve třech odehraných zápasech 21letý křídelník jasně vládne prvoligovým střelcům. A také kanadskému bodování, přestože Zubři odehráli o dva duely méně než jejich konkurenti.

Ministr patří extraligové Olomouci, která jej po sobotním hattricku, který přerovský odchovanec nasázel do brány béčka Pardubic, povolala pro úterní zápas s Českými Budějovicemi. A hned další den se forvard vrátil do Přerova, aby zopakoval třígólový koncert. „V Praze se ministři odvolávají a my ho tady přivoláváme,“ glosoval hlavní kouč Zubrů Michal Mikeska.

S nadsázkou po duelu s Kolínem padaly narážky, čím že to Daniela Ministra v Přerově krmí. „Sedm gólů ve třech zápasech? To nemám ani v Záhorské lize,“ smál se kustod Lukáš Menšík.

„No, snažím se držet životosprávu, to samozřejmě. Užívám si to,“ ušklíbl se Ministr. Po prohře ale rychle zvážněl. A hlavně zůstává nohama na zemi.

„Jsem rád, že mi to tam padá takhle ze startu soutěže. Ale vyměnil bych to za týmový úspěch. Body do tabulky jsou důležitější. Je to škoda,“ pokrčil Ministr rameny.

Očekávalo se, že po skalpech pražské Slavie a domácí demolici Dynama Přerované po středečním kole Maxa ligy zůstanou stoprocentní a v domácím prostředí skolí také Kolín. Nestalo se tak.

„Dostali jsme rychle gól a celý zápas dotahovali. Bylo to už pak těžké. Odvedli jsme špatný výkon,“ myslí si Ministr.

Kde byl první a druhý útok?

Právě jeho formace s Lotyšem Zabusovsem a Richardem Nemcem si však po zásluze vysloužila chválu od kouče Mikesky. Ministrův husarský hattrickový kousek nemohl zůstat bez odezvy.

„Je to hezké. Dnes nám třetí a čtvrtý útok táhl celý zápas. První a druhý? Nevím, kde byly hlavou, v zápase rozhodně ne,“ nebyl ani zdaleka spokojen Michal Mikeska.

Ten se už dříve vyjádřil v tom smyslu, že nebude zoufat, když mu rozjetého útočníka sebere extraligová Mora do svého kádru. Stalo se tak prakticky hned po prvním hattricku.

„Trenér mi volal už v sobotu večer po zápase. Od pondělí jsem byl v Olomouci,“ řekl Daniel Ministr.

A v úterý už naskočil v plecharéně do zápasu s Českými Budějovicemi. „Samozřejmě, že je to úplně jiný hokej. Všechno je přesnější. Snažím se na to adaptovat a dát do toho všechno,“ říká Ministr.

Ve čtvrté olomoucké formaci se potkal s kamarádem z Přerova Karlem Pláškem. „Známe se, hráli jsme spolu také v létě inline hokej. Trenéři taky dobře vědí, že jsme oba Přerováci,“ pousmál se Ministr.

Další šance v extralize jej po druhém hattricku v řadě velmi pravděpodobně čeká. V pátek hraje Mora derby na ledě brněnské Komety. To by pro rozjetého útočníka klidně mohl být zatím největší zápas kariéry.

„Snažím se si tohle nepřipouštět do hlavy. Soustředím se na každý zápas. Nemám zatím informace, jestli vůbec bude Olomouc chtít, abych přijel,“ uzavřel Daniel Ministr.