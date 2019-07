Společně se Stanislavem Svozilem, Martinem Ryšavým, Janem Mlčákem a brankářem Michalem Postavou z velké části dovedli Česko k jedinému zlatu z turnajů v inline hokeji. „Asi jo. Ne, že by nám to naše lajna vyhrála, ale myslím, že jsme si to odehráli hodně slušně,“ pochvaloval si 18letý Indrák, který během příští sezony zabojuje o pevné místo v prvoligovém kádru přerovských mužů. Taky ale musí zvládnout odmaturovat.

Dane, jak jste si šampionát ve Španělsku užil? Byla to trošku i letní dovolená?

Jo, trošku i dovolená, kterou nám zaplatil inline hokejový svaz, což je potřeba vyzdvihnout. Některé týmy si musí samy platit letenky, ubytování, jídlo a třeba i dresy. Bylo to super. Když jsme hráli úvodní zápasy dopoledne, tak jsme pak šli odpoledne do města nebo na pláž. Když už jsme v pozdější části turnaje hrávali večer, tak jsme si na pláži zahráli fotbal zase ráno. Volna jsme měli dost, ale většinou jsme regenerovali.

Takže hotel, ubytování, všechno luxusní?

Hotel byl super, akorát s jídlem to bylo horší. Ne, že by nechutnalo, ale bylo to vždy takové zdlouhavé. Dostávali jsme předkrm, hlavní chod, dezert, trvalo to celé hodinu a půl a bylo to takové únavné. Ale jinak krásný hotel s bazénem na střeše. Měli jsme to pět minut od pláže a deset minut pěšky od haly.

Prohlédl jste si i krásnou Barcelonu?

Někteří se jeli po příletu podívat i na Nou Camp (stadion FC Barcelona, pozn. red.). Taky jsem o tom přemýšlel, ale jel jsem se jen podívat do města. Mohli jsme si ve volném čase dělat, co jsme chtěli, ale nějak jsme neblbli, věděli jsme, proč tam jsme.

Vy konkrétně jste měl v týmu jakou roli?

Byl jsem útočník, ale hrál jsem to spíš jako obránce. Těžko říct, byl jsem tam asi od toho, abych rozhodoval zápasy a dával góly. My Přerováci jsme hráli pospolu, věděli jsme, jak se zastupovat, co jeden od druhého čekat.

Nezapomínejme na Michala Postavu, který patřil mezi hvězdy finálové výhry 5:2 nad USA…

Chytal výborně. Ve finále jsme vedli 2:0, oni ale dali na 1:2 a měli tři tutovky, nevím, jak by to dopadlo, kdyby je proměnili. Nakonec to tam vychytal, měl skvělé zákroky, výborně nás podržel.

Slavili jste zisk zlata ještě v Barceloně?

Po našem ceremoniálu jsme jeli na hotel, tam jsme povečeřeli a hned jeli na zahajovací ceremoniál celých her, protože oficiálně začínaly dospělou částí, až když jsme my junioři končili. Takže jsme si to už užívali. Byli jsme tam do večera, přijeli na hotel a šli ještě do města. Letěli jsme až druhý den po obědě.

Jaká byla parta a atmosféra v kabině?

Super. Fakt jsem takovou partu asi ani nezažil. Žádné skupinky, nic takového, každý si měl se všemi co říct. Fakt to vyšlo super. Třeba když jsme šli do města nebo na pláž, nikdy to nebylo tak, že by někdo šel sám nebo neměl s kým jít. Celkově byla sranda.

Takže oslavy byly velké?

No, nebudu jmenovat, ale jeden z nás to nezvládl, asi toho bylo na něj moc, letěli jsme zpátky a asi to pro něj letadle nebylo moc příjemné. Navíc jsme se asi po třech vteřinách docela propadli, tak se tam nadavoval (smích).

Chci se napevno usadit v áčku Zubrů

Přesuňme se k hokeji. Co zatím říkáte na letní přípravu, která letos neprobíhá pod kondičním trenérem Tomigou?

Je to změna, ale mně to nedělá problém. Nepracujeme tolik cviků s těžkými váhami, děláme ale více opakování s lehčí zátěží. Taky různé běhy, speciální tréninky, dělali jsme asi troje testy. Výsledky každému řekly, co má zlepšovat. Podle toho jsme dostali individuálnější plán na prázdniny.

Na čem máte podle testů hlavně pracovat vy?

Spíš jde o to, že někdo je dynamičtější typ a někdo třeba víc na vytrvalost. U mě je to tak, že mám dobrou vytrvalost a potřebuji zlepšit dynamiku a rychlost. O tom jsme se bavili s panem Kočarou už přes sezonu. Takže se to jen potvrdilo a dalo mi to speciální plán.

Nyní mají Zubři volno, co vás čeká pak?

Od pondělí 15. července máme dobrovolnou přípravu, kam chodím. Od dalšího týdne už budeme na ledě, kdy to ještě bude propojené i se suchou přípravou.

Těšíte se, až vyjedete na led a zase obléknete výstroj?

Jo, já se těším. Nejhorší bude ten první týden, nejradši bych čas přetočil na září (usmívá se). Musí se tím projít. Je to nepříjemné, jsou nové výstroje, po čtvrt roce nový pohyb, bolí to.

Jaké máte v nové sezoně osobní cíle?

Chtěl bych se už napevno usadit v áčku. Chtěli bychom přejít přes čtvrtfinále, uvidíme, jak to dopadne. Chci hrát co nejvíc, samozřejmě bych si přál nějaké góly a body. Abych byl prostě platný pro tým.

Váš kolega z inline hokejové reprezentace Martin Ryšavý zvolil cestu odchodu z Přerova do extraligových Vítkovic. Měl jste taky podobné nabídky?

Jo, měl jsem nabídky. Ale když už jsem přičichl k áčku minulý rok, tak jsem tady chtěl zůstat. Měl jsem navíc uplatněnou opci a chtěl se dostat do áčka. Ani jsem nad ničím jiným nepřemýšlel.

Vaše hokejové sny? Jaké máte plány do budoucna?

Já bych se chtěl hokejem živit. Teď se usadit tady v áčku a postupně jít výš.

Zároveň ještě studujete, co škola?

Dělám v Přerově Gymnázium Jana Blahoslava. Dodělal jsem třeťák a příští rok budu maturovat. Ve škole mi vycházejí vstříc, mám individuální plán.

Prozradíte, jaké máte známky?

Jak v čem (směje se). Ale myslím, že se zlepšuju. Ve druháku to bylo nejhorší. Nemám jedničky nebo dvojky, ale na trojky to dávám. Akorát z chemie a fyziky jsem měl čtverku.

Z čeho budete maturovat?

Čeština, angličtina, geografie a asi ruština. O rok starší kluci, třeba Lukáš Zmeškal (útočník juniorky Zubrů, pozn. red.), maturoval teď během suché přípravy a zvládal to v pohodě. Ten snad nechyběl na žádném tréninku, jen když měl přímo maturitní zkoušku.

Zkusíte pak vysokou školu?

Přemýšlel jsem nad tím, ale nevím. Uvidíme, jak se to celé vyvine kolem hokeje.