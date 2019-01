Kostra týmu by měla zůstat stejná. Tato slova padají z úst vedení přerovského hokejového klubu nejčastěji.

Lubomír Kovařík

Dalším krokem k utvrzení fanoušků o pravdivosti této filozofie je podpis oblíbeného útočníka Lubomíra Kovaříka.

Tradiční člen „zlínské" formace bude u Zubrů hostovat třetí sezonu v řadě.

„Moc se na to těším. Už abychom byli zpátky na ledě a zase to celé začalo," usmíval se třiadvacetiletý útočník.

Zatím se musí spokojit s tvrdým drilem na suchu, který Přerované již tradičně absolvují pod vedením kondičního kouče Tomáše Tomigy.

„Samozřejmě, že na ledě je to něco jiného, ale jsem rád, že přípravu máme znovu s ním. Je to super a jde vidět, že nám to hodně pomáhá," prozradil autor celkem sedmnácti kanadských bodů v uplynulé sezoně.

Dva z nich zaznamenal v dresu mateřského Zlína, kde naskakoval v play-out.

Vloni tvrdou práci nakonec přeci jen Zubři dokázali zúročit. Parádně vyřadili v předkole play-off Prostějov a zopakovali si čtvrtfinále s českobudějovickým Motorem. Letos se dokonce začínají objevovat vyšší cíle. Pokukuje po nich také Kovařík.

„Půjdeme do toho s respektem a pokorou. Věřím, že nás fanoušci budou znovu podporovat v hojném počtu. Za loňský rok jim patří velký dík. Byl bych rád, kdybychom šli společně letos třeba i o kousek dál, než v posledních dvou sezonách, uzavřel odchovanec zlínského hokeje.

LUBOMÍR KOVAŘÍK

Narozen: 13. října 1993 (23 let)

Výška: 187 cm

Váha: 85 kg

Pozice: útočník

Hůl: levá

Mládežnické kluby: Zlín

Seniorské kluby: Prostějov, Přerov, Zlín

Reprezentace: Česká republika U19 (4 zápasy, 1 asistence), Zimní univerziáda 2013 (6 zápasů, 2 góly, 5 asistencí)