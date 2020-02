„V posledním utkání před pauzou by byla škoda pokazit si předchozí úspěšné zápasy. Až na prvních pět minut, kdy jsme lehce zaspali, se nám duel povedl,“ byl spokojen asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

Vítězství Zubrům tentokrát zajistili hlavně obránci. Nejen dobrá defenziva v čele s Lukášem Klimešem v bráně, ale také gólové trefy beků. Litoměřice sice šly na začátku druhé třetiny do překvapivého vedení po využité přesilovce, domácí však o chvíli ze stejné herní situace udeřili také. Po skrumáži před Beranem srovnal Jakub Kubeš.

Weinhold to vzal na sebe

Rozhodnout tak měla třetí třetina a netradiční střelec. V přečíslení to na sebe vzal Martin Weinhold a skóroval vůbec poprvé v Meo Aréně. „Šel jsem podpořit útok, Roman (Pšurný) mi to přihrál, jeli jsme tři na dva, díky bohu to tam padlo,“ usmíval se autor rozhodující trefy.

Další premiéru pak sledovalo (pouhých) 1140 diváků v poslední minutě. Zubři se vůbec poprvé v sezoně trefili do prázdné klece, šikovně se to povedlo Radku Čípovi, který se prosadil popáté z posledních osmi duelů.

„Celý zápas jsme to měli ve svých rukách a vyhráli zaslouženě. Gól v přesilovce, to se stane, je jich tam o jednoho víc, i když jsme se na to připravovali,“ ohlédl se Martin Weinhold.

Zubry nyní čeká zasloužený odpočinek během reprezentační přestávky. Poté budou Přerované pokračovat v pětizápasové domácí sérii dvojutkáním s Chomutovem (11. a 12. února). „Odpočinek přijde, potom ale budeme zase pracovat na tom, abychom udrželi formu,“ slíbil Weinhold.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Litoměřice 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Kubeš (Krisl, Doležal), 45. Weinhold (Pšurný, Navrátil), 60. Číp (Hejcman) – 22. Kadlec (Korkiakoski, M. Beran). Rozhodčí: Barek, Pilný – Bartek, Gančarčík. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1 Diváci: 1140.

Přerov: Klimeš – Kubeš, Krisl, Zbořil, Weinhold, Forman, Bodák, Šnajnar – Navrátil, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Berger – Dvořák, Popelka, Goiš – Indrák, Moučka, Süss. Trenér: Vladimír Kočara.

Litoměřice: A. Beran – Klikorka, Marcel, L. Doudera, Jebavý, Strejček, M. Voženílek, Baláž – M. Beran, Korkiakoski, Kadlec – Kangas, Jícha, Helt – Kropáček, Brabenec, Havelka – Bernat, Sklenář. Trenéři: David Bruk, Daniel Tvrzník.