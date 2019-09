Zubří radovánky přitom začaly nevinně. Slovan šel v závěru úvodního dějství dokonce do vedení 1:0, když využil přesilovku pět na tři po sporném faulu Hejcmana.

„Prvních deset minut jsme hráli výborně, bohužel jsme nedali gól a pak to mělo podobný průběh jako v Třebíči. Zbytečnými vyloučeními jsme dostali Ústí do zápasu,“ začal své hodnocení trenér hostů Vladimír Kočara.

Jenže to, co se dělo ve druhé třetině, na severu Čech snad nepamatují. A zaskočeni byli asi i Zubři. Do druhé dvacetiminutovky vstoupili skvěle a už po 11 vteřinách vyrovnal Pšurný. V následné zkrácené přesilovce poslal Přerov do vedení po pěkné kombinaci Tomáš Sýkora.

Čtyři góly do čtyř minut

To nebylo zdaleka vše. Prakticky ihned poté se Ústečtí dostali do tří, což nejprve potrestal po další skvělé souhře Darek Hejcman. Z následné klasické přesilovky pak skóroval podruhé Pšurný. Zubři dali čtyři góly během necelých čtyř minut a rozhodli o osudu zápasu.

„Po první třetině jsme zvýšili v kabině hlas. Zaslouženě jsme šli do vedení. Byli jsme hladoví, ten tým má obrovskou sílu, ale také jsme v určitých fázích neskuteční lajdáci, což se nám nemusí vyplácet,“ upozornil Vladimír Kočara.

Ochromení domácí nicméně ve druhé třetině inkasovali ještě dvakrát. Střelu Navrátila tečoval Jan Dufek, pár vteřin po něm dorážel do odkryté klece Radek Číp – 1:6.

Ve třetí třetině se utkání spíše dohrávalo, Slovan šel v 50. minutě opět do tří, čehož po nádherné kombinaci využil Pšurný, který tak završil druhý hattrick ve druhém utkání v řadě. Co víc, Přerov ukázal zabijácké procento využití přesilovek, šest vyloučených znamenalo čtyři góly v kleci Ústí.

„Přesilovky jsou v téhle fázi soutěže, kdy mají všichni sílu, základ. Musíme si jimi pomoct. Taky nám ale pomohli naši fanoušci, kteří za námi dorazili a v nehokejové kulise nám vytvořili domácí prostředí,“ nezapomněl Kočara na skupinu nejvěrnějších přerovských příznivců.

Zubři po čtyřech kolech Chance ligy ztratili jediný bod, patří jim druhé místo tabulky za zatím stoprocentní Porubou. V sobotu hostí od 18 hodin Benátky nad Jizerou.

HC Slovan Ústí nad Labem – HC Zubr Přerov 1:7 (1:0, 0:6, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Severa (Vildumetz, Müller) – 21. Pšurný (Navrátil), 22. Sýkora (Kubeš, Hejcman), 24. Hejcman (Sýkora, Zbořil), 24. Pšurný (Dufek, Černý), 36. Dufek (Navrátil, Pšurný), 36. Číp (Krisl, Černý), 52. Pšurný (Dufek, Navrátil). Rozhodčí: Hucl, Petružálek – Bosák, Podrazil. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:4. Diváci: 651.

Ústí nad Labem: Stahl (36. Volke) – Brož, Veber, Hes, Müller, Zdvořáček, Zukal, Zich – Kružík, Roubík, Pšenička – Severa, Vildumetz, Procházka – Maršoun, Merta, Bláha – Kalaj, Wojnar. Trenéři: Tomáš Mareš, Vladimír Evan.

Přerov: Petrásek – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp – Dufek, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Š. Kratochvil, Sýkora, Dvořák – Kočica, Indrák, Süss – Zmeškal. Trenér: Vladimír Kočara.