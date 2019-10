Největší český defenzivní talent své kategorie je prvním hráčem ročníku 2003, který okusil extraligu. V srpnu se jako jediný z vrstevníků zúčastnil také Hlinka Gretzky Cupu se starším výběrem U18. Už v přípravě čtyřikrát naskočil za A-tým Komety.

„Bylo to určitě jiné než v přípravě. Na začátku tam byla nervozita, pak to ze mě slezlo. Při prvním střídání jsem mohl rozvézt puk, ale bál jsem se a zahodil jsem ho. Pak už to bylo lepší a lepší a na tempo jsem si během zápasu zvykl,“ ohlížel čerstvý debutant, jehož tatínek i dědeček váleli v dresu Přerova.

„Naši se dívali přes internet. Potom mi říkali, co jsem udělal za chyby a tak. Tak, jak mi radí vlastně vždy,“ prozradil Stanislav Svozil.

Přerovský odchovanec toho v úterý během dvanácti minut stihl dost. Byl na ledě u vstřeleného i inkasovaného gólu, ve třetí třetině vyfasoval dvouminutový trest za podrážení a připsal si i hodnocení +2 do Radegast indexu za úspěšný hit a zblokovanou střelu.

„Že budu hrát, jsem se dozvěděl v pondělí. Byl jsem připravený a moc rád, že můžu jet s áčkem na zápas. Hlavně jsem si to užil,“ dodal jeden z nejmladších hráčů historie české nejvyšší soutěže. V den utkání mu bylo přesně 16 let, 8 měsíců a dva týdny.

Od 13. do 15. října se Stanislav Svozil zúčastní přípravného reprezentačního kempu U17 v Salcburku, z něhož vzejde nominace na World Hockey Challenge v Kanadě. Asi nikdo nepochybuje o Svozilově účasti na této prestižní akci.

Nejmladší hráči v české EL:

Adam Sedlák (Vítkovice, 2006) 15 let, 1 měsíc, 25 dnů

Rostislav Olesz (Vítkovice, 2001) 15 let, 3 měsíce, 16 dnů

Matěj Stříteský (Vsetín, 2006) 15 let, 4 měsíce, 4 dny

David Štich (Plzeň, 2004) 15 let, 7 měsíců, 22 dnů

Jan Myšák (Litvínov, 2018) 16 let, 2 měsíce, 2 dny

Další 16letí debutanti: Jan Bednář (Karlovy Vary, 2019), Tobiáš Handl (Olomouc, 2019), Stanislav Svozil (Kometa, 2019).

Zajímavost: Vůbec nejmladším hráčem, který kdy zasáhl do utkání, je syn Alexeje Jaškina Michail. V roce 2005 jako třináctiletý naskočil po boku otce v dresu Vsetína do jediného střídání, ve kterém Valaši inkasovali.