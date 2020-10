„Vůbec jsem o tom netušil, ani klub mě neinformoval. Jsem překvapený a za šanci jsem rád,“ svěřil se Deníku obránce Komety Brno.

Se Svozilem se do prvního týmu dostalo dalších sedm členů reprezentace do dvaceti let.

„Pro nás mladé kluky je to paráda. Hlavně pro mě a Davida Jiříčka. Nemáme ani osmnáct let, a už jsme dostali příležitost si zatrénovat nebo dokonce zahrát s takovými jmény, co v týmu jsou,“ líčil Svozil.

Čeští junioři nemohli kvůli vládním opatřením absolvovat soustředění, v porovnání s konkurencí tak „stojí“ a nutně potřebují na led. „Zní to děsivě, ale je to hlavní důvod, proč jsme je nominovali,“ přiznal trenér Filip Pešán.

PROČ I SVOZIL? POTŘEBUJE TEMPO

Třeba Rusové nasadí ve Finsku kompletní dvacítku. Právě v utkání se sbornou by se měli představit nováčci v českém týmu včetně Svozila. Ten je nejmladším členem kádru společně s teprve šestnáctiletým Davidem Jiříčkem z Plzně.

„Nekonzultoval jsem to s jejich kluby, což mě mrzí, řešili jsme to totiž na poslední chvíli. Pro oba hráče rozhodlo, že budou hrát dominantní roli ve dvacítce, veškerá kritéria jsem konzultoval s Karlem Mlejnkem. Hráči nejsou v zápasovém a bohužel ani ne moc v tréninkovém tempu, proto je bereme,“ upřesnil Pešán.

Ten si na konci července připsal v reprezentaci do dvaceti let první tři starty proti Slovensku a zaznamenal dva body za gól a asistenci. Po srazu měl pozitivní test na koronavirus a strávil několik týdnů v karanténě.

Od té doby odehrál jen dvě extraligová utkání proti Plzni a Českým Budějovicím 9. a 11. října. „Z tempa vypadnout úplně nejde. Věřím, že všechno půjde tak, jak má. Ve Finsku máme před zápasy tréninky na ledě, kde všechno doladíme a bude to v pohodě,“ podotkl Svozil.

Ten si na konci července připsal v reprezentaci do dvaceti let první tři starty proti Slovensku a zaznamenal dva body za gól a asistenci. Po srazu měl pozitivní test na koronavirus a strávil několik týdnů v karanténě.

Od té doby odehrál jen dvě extraligová utkání proti Plzni a Českým Budějovicím 9. a 11. října. „Z tempa vypadnout úplně nejde. Věřím, že všechno půjde tak, jak má. Ve Finsku máme před zápasy tréninky na ledě, kde všechno doladíme a bude to v pohodě,“ podotkla bývalá opora mládeže Zubrů.

UŽÍT SI TO A PODAT DOBRÝ VÝKON

První turnaj letošní sezony Euro Hockey Tour začíná příští čtvrtek, kdy se čeští hokejisté utkají se Švédskem.

„My mladí tam jedeme hlavně s tím, abychom byli na ledě. Chceme si to samozřejmě užít a podat dobrý výkon, když zasáhneme do zápasu,“ řekl Svozil, jenž ještě před pondělním odletem do Finska absolvuje testování na koronavirus.

Přerovský rodák by se pak měl s dvacítkou zúčastnit na konci prosince světového šampionátu v Kanadě.

„Dvacítka nemá před mistrovstvím světa žádný turnaj ani zápas. Teď je důležité, ať jsme co nejvíc na ledě a pomalu si na sebe zvykáme. Turnaj je už skoro za rohem a chceme se na něj dobře připravit,“ uvedl Svozil.

Také on kvůli vládním opatřením a zákazu sportování ve vnitřních prostorech trénuje individuálně.

„Jsem doma na vesnici a chodím do posilovny, hraju fotbal, tenis, nebo ping-pong. Snažím se dělat různé aktivity, ať jsem aspoň v nějakém tempu,“ uzavřel Svozil.

Mladá hvězdička Komety není jediným přerovským odchovancem ve výběru Filipa Pešána. Mezi náhradníky figuruje také útočník David Šťastný z Mladé Boleslavi.