„Lukáše jsme si loni vyhlédli jako posilu, což stoprocentně splnil. V Přerově to dobře zná, má na něj i osobní vazby. V této těžké době je to pro nás velmi důležitý podpis,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák. Ten se již dříve nechal slyšet, že Forman patří mezi nejlepší zadáky celé Chance ligy.

Ofenzivně laděný bek nasbíral 17 kanadských bodů v 34 utkáních v dresu Třebíče. Po přesunu do Přerova pak přidal další čtyři bodíky ve 20 duelech. Na ledě byl ale hodně vidět a výrazně přispěl ke druhému místu po základní části. Na tolik očekávané play-off ale nedošlo.

„Pro všechny to byla nešťastná událost. Přerov by to v play-off dotáhl hodně daleko. Když se podívám na celou sezonu, šlo by o jeden z největších úspěchů. Finále by tu podle mě proběhlo,“ myslí si Lukáš Forman.

O 26letého odchovance Komety Brno v Přerově hodně stáli. „Z Přerova přišel největší zájem. Viděl jsem, že mě tady Pavel Hanák i trenéři chtějí. Přerov byl z nabídek první volbou,“ prozradil Forman.

KÁDR ZUBRŮ:

Odchody: Lukáš Klimeš (Kometa Brno), Michael Petrásek, Jakub Kubeš (Vítkovice), Martin Weinhold (Karlovy Vary), Jakub Navrátil (Olomouc), Matouš Kratochvil (Pardubice), Jan Berger

Mají smlouvu: Lukáš Forman, Jiří Goiš, Mikuláš Zbořil, Roman Pšurný, Jiří Krisl, Daniel Indrák, Tomáš Dřímal, Michal Postava, Matyáš Gréč