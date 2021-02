V přesilovce tak musel domácím bod zachraňovat Matěj Svoboda, v prodloužení pak po pěkném sólu přeci jen rozhodl Roman Pšurný o triumfu Hanáků 5:4.

„Zbytečně jsme zaváhali a ztratili vedení. Na druhou stranu klobouk dolů před klukama, jak to otočili. Věřím, že tenhle zápas nám zase něco dá do zbytku sezony,“ hodnotil asistent přerovského trenéra Kočary Jakub Grof.

„Bod po šedesáti minutách je pro obě strany zasloužený. Odvedli jsme dobrý výkon. Domácím jsme zatápěli a nemáme se za co stydět,“ uvedl šumperský kouč Martin Sobotka.

Do sestavy Zubrů se vrátil po zranění kapitán Jiří Krisl, po delší době se do Přerova z extraligy přesunuli také útočníci Jakub Svoboda (Zlín) a Filip Dvořák (Kometa Brno). Největší pozornost domácích fanoušků ale přitahoval Michael Petrásek, který se mezi tři tyče postavil poprvé od svého návratu z Polska.

A čisté konto v letošním ročníku Chance ligy udržel bez jedné vteřiny 10 minut. Jeden z expřerovských borců v dresu Šumperka Tadeáš Král vymyslel chytrou zpětnou přihrávku na Jána Blaška a Draci šli do vedení.

Srovnáno však bylo ještě do konce první třetiny, ve které domácí favorit nepůsobil zrovna přesvědčivým dojmem. Sváteční střelec Mikuláš Zbořil minulý týden obdržel na tréninku památeční dres za 300 odehraných utkání v Přerově. V pondělí pak hned přidal i svůj 13. gól v dresu MEO.

A spolehlivý bek domácích byl při chuti. Právě on měl dvě první velké šance prostředního dějství, o gól jej připravily centimetry, ve druhém případě pak gólman Peksa.

Obě elitní útočné formace Přerovanů zůstaly v prvních dvou třetinách trošku v pozadí. Tradiční střelce ale skvěle zastoupili jiní. Pšurný posunul na obránce Lukáše Formana, který parádní pumelicí z levého kruhu propálil Peksu.

Gól na 3:1 pak zařídilo duo přerovských mladíčků. Daniel Indrák našel volného Matěje Svobodu, ten se nemýlil. Hosty mohly ve druhé dvacetiminutovce mrzet nevyužité přesilovky. V těch nejvíce hrozil další bývalý Zubr Jaroslav Moučka.

STRHUJÍCÍ ZÁVĚR

Ve třetí třetině mohl snížit nejprve Ondřej Ševčík, to by ale jeho zakončení muselo být kvalitnější. Krásnou individuální akci pak ale předvedl vítkovický forvard Jozef Baláž a povedeným zakončením vykřesal Drakům naději na body.

Zasloužené srovnání pak hostům obstaral v přesilovce aktivní Jaroslav Moučka. Rázem bylo srovnáno, domácí trenér Kočara si po studené sprše musel vzít oddechový čas, ani ten ale nepomohl. Šumperk totiž hrál další přesilovou hru a z další dorážky dokonal šokující obrat Tadeáš Král.

Ani to ale nebylo z pondělní divočiny v MEO Aréně všechno. Dvě početní výhody si v závěru ještě zahráli také Přerované. Tu první využil Matěj Svoboda a body se tak musely dělit – 4:4.

„Důležité bylo, že jsme to po druhé třetině za stavu 1:3 nezabalili. Dokázali jsme zápas otočit. Škoda, že za půl minuty, minutu uděláme sevření kotouče. Kdyby do toho ten hráč plácl, nemuseli jsme jít do čtyř a mohli udržet vedení 4:3,“ mrzelo Martina Sobotku.

V prodloužení předvedl individuální akci hodnou nejproduktivnějšího hráče na ledě Roman Pšurný. Domácí tak velmi těsně zvítězili potřetí v řadě. Šumperk nenavázal na triumf v Benátkách před reprezentační pauzou.

„Jednalo se o utkání po pauze a už tím bylo náročné. Navíc jsme si to ještě ztížili. Šumperk přijel s mladým, bruslivým a dobře nachystaným týmem,“ smekl závěrem Jakub Grof.

HC Zubr Přerov – Draci Pars Šumperk 5:4p (1:1, 2:0, 1:3 – 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Zbořil (Macuh, Dvořák), 30. Forman (Doležal, Pšurný), 34. M. Svoboda (Indrák), 57. M. Svoboda (Pšurný, Doležal), 64. Pšurný (Zbořil, Süss) – 10. Blaško (Král), 51. Baláž (Moučka, Krejčiřík), 53. Moučka (Jaroš, Bernovský), 55. Král (Kratochvíl). Rozhodčí: Doležal, Dědek – Vašíček, Zedník. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:2. Bez diváků.

Přerov: Petrásek – Dluhoš, Forman, Krisl, Zbořil, Dřímal, Mlčák – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, J. Svoboda – Süss, Indrák, M. Svoboda – Dvořák, Macuh, Štefka. Trenér: Vladimír Kočara.

Šumperk: Peksa – Machů, Kabelka, Ševčík, Záruba, Dosek, Volráb – Danielčák, Baláž, Moučka – Bernovský, Milfait, Jaroš – Kratochvíl, Král, Krejčiřík – Blaško, Kučera, Horký – Kaplan. Trenér: Martin Sobotka.