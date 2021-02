„Nechal bych to u toho, že se mi tam nelíbilo. Těch faktorů bylo více. Nakonec jsme se rozhodli, že i když tam byly slušné peníze, nestojí nám to za to. Tak jsme letěli domů,“ prozradil Petrásek Deníku.

A skutečně. Druhý domov – tak Michael Petrásek mluví o Přerovu, kde se mu během loňské sezony narodil syn a kde utvořil nejlepší brankářskou dvojici Chance ligy s Lukášem Klimešem.

Jediný rozdíl je v bydlení. S rodinkou je ubytovaný na hotelu. „Řekli jsme, že to těch pár měsíců vydržíme,“ zmínil.

V KRAKOVĚ CHTĚL VYHRÁT LIGU

Do Polska bývalý extraligový gólman odcházel v červnu v situaci, kdy těžko hledal adekvátní angažmá. Z plánovaného přesunu do Ústí nad Labem sešlo, v Přerově do hry vstoupil covid.

Nakonec se ozval polský Krakov. „Chci tady vyhrát ligu,“ hlásil Petrásek po podpisu smlouvy.

Jenže před odchodem 29letého brankáře okupovala Cracovia sedmé místo a Petrásek měl nejspíš ke spokojenosti daleko.

„V Polsku jsem chtěl skončit a do toho mě zkontaktoval Přerov. To mi v rozhodování pomohlo,“ přiznal.

V žádném případě ale nehrála roli kvalita hokeje u severních sousedů.

„Byl jsem dost překvapený. Z deseti mančaftů byly dva špatné, ale první čtyřka nebo pětka, to byly strašně kvalitní týmy. Asi i proto, že tam není omezený počet cizinců. Chodili tam fakt kvalitní hráči. Prvních pět týmů by se v Chance lize určitě neztratilo a hrálo by nahoře. Ta soutěž není špatná,“ zhodnotil Petrásek.

Nešlo ani o atmosféru mezi hráči v kabině. V té se potkal s několika českými spoluhráči (zůstalo jich tam devět) a trenérem Rudolfem Roháčkem.

„Kabina byla v pohodě. Tam problém nebyl, bylo to super,“ řekl bývalý gólman Litvínova.

NEZVYKLÉ TRABLE S VÝSTROJÍ

Na konci přestupového období se tedy Michael Petrásek vrátil na Hanou. První zápas ale odchytal až 15. února, tedy po více než dvou týdnech. Proč? Musel si zvykat na novou výstroj.

„V Polsku jsem se nedomluvil, aby mi půjčili do konce sezony výstroj, se kterou jsem chytal od začátku roku. Dostal jsem, co bylo na skladě tady v Přerově. Chvilku trvalo, než si na to člověk zase zvykne,“ vysvětlil.

Nastala tak neobvyklá situace. Petrásek si musel v půlce sezony zvykat na masku, betony či rukavice Daniela Dvořáka, který Zubry naopak v lednu opustil.

„Nějaký čas to zabere, než se v tom gólman cítí dobře. Šlo hlavně o betony, rukavice a brusle. To je něco úplně jiného. Šlo asi o deset dní, zvykal jsem si na to. Žádný problém se nevyskytl, ono si to po čase sedne,“ ubezpečil.

A na ledě to skutečně na žádné komplikace nevypadá. Tři zápasy, tři výhry, jedno čisté konto a triumf v derby s Prostějovem. To je solidní začátek. „Cítím se od prvního zápasu výborně,“ přitakal Michael Petrásek.

Ten tak věří, že Přerovu pomůže konečně postoupit v play-off dál než do čtvrtfinále. „Jednoznačně doufám, že to dotáhneme daleko a uděláme nějaký úspěch,“ má jasno.

„Když současný tým srovnám s loňským, přijde mi to vesměs podobné. Kostra týmu zůstala, přišli nějací mladí kluci. Trošku mi přijde, že máme větší sílu do útoku. Jsme schopní dát čtyři, pět gólů. Vloni se to hrálo na 2:1 nebo na 3:2. Letos je to otevřenější,“ uzavřel Michael Petrásek.