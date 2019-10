A má bezesporu pravdu. Hlavně výkony Lukáše Klimeše, který drží úspěšnost zásahů nad 95 a půl procenta s neuvěřitelným průměrem 1,29 inkasované branky na zápas, jsou málo vídaná.

Krásnou demonstrací důležitosti skvělých brankářů bylo středeční domácí utkání s Třebíčí. Ta Zubry přehrála i přestřílela, jenže Klimeš vytahoval další neskutečné zákroky a výhra 3:2 šla hlavně za ním.

„Třebíč hrála výborně. Myslím, že to byl jeden z nejlepších soupeřů, co tady hrál. Mohli jsme brzo prohrávat, ale díky výbornému výkonu Klímy jsme se dostali do zápasu,“ ohlédl se Jiří Krisl.

Nad úrovní Chance ligy

Zkušený obránce patří mezi lídry opěvované přerovské defenzivy. Pouhých 33 obdržených branek je dobrá vizitka, ke které se přibližuje pouze pražská Slavia nebo vedoucí Motor. „Celý tým brání dobře, ale výkony brankářů jsou nad úrovní Chance ligy. To nám strašně moc pomáhá,“ zopakoval 33letý bek.

Jeho slova potvrzují i další statistiky. Zubři nepatří mezi nejlépe blokující celky soutěže. V tomto ohledu jsou až na osmém místě. Lepší už je počet střel, které Přerované na brankáře propustí. Průměrně je to 26,18 střely na zápas a třetí místo za Vsetínem a Českými Budějovicemi.

Právě (zatím) perfektní představení brankářů jsou třešničkou na dortu, která převažuje misky vah úspěchu na stranu Zubrů. Teď se jen Přerované musí modlit, aby to gólmanům vydrželo, aby Kometa „půjčovala“ Klimeše co nejčastěji, aby se co nejdříve uzdravil Michael Petrásek, nebo aby se podařilo vedení přivést z extraligy na střídavé starty případnou adekvátní náhradu.

To ale bude hodně těžké.

Zubři v čele

Hráči

Nejlepší střelci: 1. R. Pšurný 12, 2. L. Žálčík (PV) 10, 3. R. Veselý (HAV) 10.

Nejlepší buly (více než 200 účastí): 1. R. Pšurný 62,20%, 2. T. Jáchym (POR) 61,74%, 3. T. Pitule (CHO) 61,17.

Brankáři, průměr: 1. L. Klimeš 1,29, 2. M. Klouček (ČB) 1,52, 3. R. Málek (SLA) 1,78.

Brankáři, úspěšnost: 1. L. Klimeš 95,54%, 2. R. Málek 94,09%, 3. M. Klouček 93.92%.

Týmy

Inkasované branky: 1. Přerov 33, 2. Slavia Praha 34, 3. Motor 36.

Využití přesilovek: 1. Přerov 24,32%, 2. Poruba 22,97%, 3. Prostějov 19,75%.

Ubráněná oslabení: 1. Přerov 90,48%, 2. Litoměřice 90%, 3. Chomutov 89,47%.

Vhazování: 1. Přerov 56,85%, 2. Vsetín 53,27%, 3. Jihlava 53,25%.