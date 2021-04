Mezi Buldoky v minulé sezoně patřili brankář Tadeáš Galanský či bek Aleš Sova (později odešel do Prostějova). Žádný Čech však zatím na aktuální soupisce Dánů nefiguruje. Klub Radka Čípa sledoval dlouhodobě a vyhlídl si jej jako silnou akvizici pro novou sezonu.

„Je to všestranný hráč a přináší do týmu energii, zkušenosti a skvělé vlastnosti. Po důkladném skautingu jsme si jisti, že dokonale zapadne do našeho stylu hry a nadchne naše fanoušky,“ uvedl anglický trenér Odense Paul Thompson na klubovém webu.

Radek Číp se tak po dvou letech na Hané opět vydá na zahraniční štaci. Ročník 2018/19 strávil v EBEL v rakouském Dornbirnu. Čtyři předcházející sezony hrál za znojemské Orly, což se v rámci mezinárodní soutěže dá taktéž považovat za zahraniční angažmá.

„Chtěl jsem znovu hrát v zahraničí a vyzkoušet si novou ligu. Těším se, až pomůžu Bulldogs svým odhodláním, tvrdou prací a jak útočnými, tak obrannými dovednostmi,“ prohlásil Číp.

Napíše Radek Číp ve městě Hanse Christiana Andersena hokejovou pohádku a pomůže Buldokům po deseti letech k medaili z nejvyšší soutěže?

Radek Číp v Přerově

2019/20: 41 utkání, 25 bodů (12+13)

2020/21: 36 utkání, 20 bodů (14+6)