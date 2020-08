Jak se zdá, dlouhodobé zdravotní komplikace, které Čípovy znepříjemnily i minulý ročník, by po odpočinku nemusely 28letého forvarda limitovat. „Byl ideální čas to zkusit a vypadá to dobře,“ pochvaloval si rodák z Havířova.

Radku, co říkáte na takový výprask? Takový výsledek jste asi nečekali.

Chtěli jsme se soustředit na vlastní hru. To jsme udělali. Myslím si, že jsme byli jednoznačně lepší. Oni tahali celý zápas za kratší konec, jen se snažili hrát tvrdě. To nám ale nic nedělá, my sami hrajeme tvrdě.

Pomohl vám Generali Cup, kdy jste si zvykali na konfrontaci s absolutní českou špičkou?

Možná ano. Zápasy s extraligovými kluby jsou rychlejší, je to ve větším tempu a když budeme upřímní, i hráči jsou tam šikovnější. Myslím si, že to pro kluky bylo o něco pomalejší, hráli jsme to, na co jsme zvyklí. Dodržovali jsme taktiku a i ty přesilovky nám pomohly.

Pro vás to byl první start v přípravě. Jak jste se cítil?

Šel jsem do toho trošku s respektem, ale každou třetinu jsem se cítil líp a líp. Vím, že ještě musím na některých věcech zapracovat, pak to bude ještě lepší.

Jak to bylo s vaším zraněním?

Táhlo se tam něco z předchozí sezony. Celé léto jsme to dávali do kupy, teď byl ideální čas to zkusit a vypadá to dobře.

Takže i vaše příprava byla trošku individuální?

Jo, snažil jsem se zapojovat, co to šlo, ale ten problém jsme potřebovali řešit i hodně individuálně. Zatím se to daří a doufejme, že to tak bude pokračovat.

Do zápasů Generali Cupu jste nechtěl zasáhnout? Ještě to nešlo?

Spíš jsme počítali s tím, že to bude ještě později. Je vlastně takové překvapení, že už to šlo teď tak rychle.

Co pro vás vlastně znamená taková sedmigólová potupa Prostějova? Nebo výsledek nepřeceňujete?

Důležitá je předvedená hra, z té vyústily všechny naše šance a naše góly. Jsme rádi i za tu produktivitu, ta vyhrává zápasy.

Jak vnímáte sílu aktuálního kádru s posilami ze zámoří nebo třeba zkušeným Josefem Hrabalem?

Ti mladí kluci s Pepou jsou doslova úžasní. Sledovat je na tréninku, ty věci, které mají v sobě v tomto věku, to je super. Kéž bych to tak měl i já (usmívá se).

Nechybí vám v týmu přeci jen Jaroslav Moučka? S kým teď chodíte na pivo?

Právěže nechodím, mám zákaz. Jo, trošku mi chybí. Když se ale vidíme, tak si to vynahradíme (směje se).