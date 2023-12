Hokejistům Přerova se nedaří. Po čtyřech porážkách v řadě čekal svěřence kouče Mikesky ve 32. kole Chance ligy druhý celek tabulky ze Vsetína. A dlouho to vypadalo nadějně. Bezbrankové skóre ale pět minut před třetí sirénou protrhl hostující Rob a pátý zmar v řadě tak spatřil světlo světa.

HC Zubr Přerov - VHK Robe Vsetín (27.12.2023) | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Zápas bohužel, jako vždy, rozhodovala produktivita," říkal po zápase zklamaný přerovský kouč Michla Mikeska.

V úvodních dvou třetinách se diváci v MEO aréně gólu nedočkali. Ač v nich měli Valaši, dle předpokladu, více ze hry, předváděli žluto-modří poměrně kvalitní hokej a příliš moc toho svému favorizovanému soupeři nedovolili. K tomu zajisté přispěla i pouhá dvě vyloučení, přičemž Vsetínští se během těchto čtyřiceti minut dopustili stejného počtu prohřešků.

„V první třetině jsme byli pod tlakem, s čímž jsme ale počítali a byli jsme na to připraveni. Druhou třetinu jsme už ale hráli velmi solidně. Vypracovali jsme si i nějaké šance, se kterými jsme ale naložili velmi nezodpovědně," hodnotil průběh hry stále ještě nový trenér Zubrů.

A že zápas půjde do prodloužení za bezbrankového stavu, to vypadalo ještě na začátku 56. minuty. Po jejich pouhých dvou sekundách už ale bylo jasné, že tomu tak nebude. Těsně před koncem vsetínské přesilovky se totiž do puku opřel na modré čáře Luboš Rob a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Chvíli nato dostali Hanáci možnost přesilovky, ve které ale naopak málem sami inkasovali. Minutu a půl před koncem byl pak ještě naopak vyloučen Indrák a bylo po nadějích.

„Ve třetí třetině se už hrálo na to, že kdo dá gól, ten vyhraje. A bohužel jsme to zase nebyli my. Musím ale říct, že v určitých věcech vidím zlepšení. Svítí nám ale nula jak na počtu gólů, tak i na bodech. Zase tak dobré to tudíž ještě není," uzavřel Michal Mikeska.

I přes dobrý výkon tak dopadla na Zubry už pátá prohra v řadě. V tabulce tak i nadále zůstávají jedenáctí s bodovou ztrátou na desátý Kolín a sedmibodovým náskokem na dvanáctý Frýdek-Místek. A může být ještě hůře. Už v pátek se totiž vydají na led suverénně vedoucí Poruby.

HC Zubr Přerov - VHK Robe Vsetín 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávka: 56. Rob (Larsen). Rozhodčí: Horák, Rapák – Maštalíř, Vašíček. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 1908.

Přerov: Postava – Kudělka, Němec, Adámek, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Březina, Pechanec, Ministr – Doležal, Hejcman, Svoboda – Goiš, Vlach, Indrák – Mácha, Nemec, Tomi. Trenér: Michal Mikeska.

Vsetín: Žukov – Larsen, Staněk, Smetana, Ďurkáč, Jenáček, Hryciow, Kojo – Rob, Bērziņš, Jonák – Klhůfek, Dědek, Holec – Jandus, Kern, Hořanský – Bláha, Kratochvil, Kubiš. Trenér: Jiří Weintritt.