Přerovanům se do sestavy vrátili obránci Josef Hrabal a Jiří Krisl, z brněnské Komety přijel vypomoci čtvrtému útoku poprvé útočník Tomáš Šoustal. Premiéru si odbyl také Michal Postava v bráně.

Byl to však právě mladý gólman domácích, kdo lovil puk ze sítě jako první. Kadaň vytěžila z minima maximum a v závěru první třetiny šla do vedení po přesné střele Tomáše Bernata.

V prostředním dějství sice nejprve srovnal Daniel Indrák, ve 38. minutě nicméně šli svěřenci Vladimíra Růžičky podruhé do vedení. Zafungovalo pořekadlo „nedáš – dostaneš“ a Kyle Heffernan prostřelil Postavu.

Veledůležité srovnání obstaral souběžně s druhou sirénou díky dorážce Hrabalovy střely Robert Černý a Zubři tak mohli rozhodnout ve třetí dvacetiminutovce, kdy Kadani nasázeli tři góly. Přesilovku využil Matouš Kratochvil, uklidnění obstaral Šoustal a na 5:2 upravil svým prvním gólem za Zubry bek František Hrdinka.

„Zápisné určitě bude, ještě jsem nekoukal, kolik to je,“ usmíval se Hrdinka. „Naštěstí nás Posty podržel a napadalo to tam. Když jsme dali góly na 3:2 a 4:2, tak jsme to už hlídali, abychom se nemuseli ještě bát o body,“ ohlédl se.

„Chci smeknout před týmem, protože spousta kluků přišla prakticky z postele, někteří by v ní měli ležet. Kdo se na to koukal tak viděl, že náš výkon nebyl ideální. Byli jsme bez energie, bez šťávy. To není výmluva, to je fakt,“ hodnotil hlavní kouč Přerova Vladimír Kočara.

„Jsme rádi za vítězství, které je pro nás v tuto chvíli nesmírně důležité. Budeme se snažit dostat co nejdříve do pohody, kterou teď zjevně nemáme,“ dodal.

HC Zubr Přerov – SK Trhači Kadaň 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 33. Indrák (Šoustal), 40. Černý (Hrabal, M. Svoboda), 46. Kratochvil (Jakub Svoboda, Hrdinka), 57. Šoustal (Pšurný, Doležal), 59. Hrdinka (Kubeš, Doležal) – 20. Bernat, 38. K. Heffernan (S. Heffernan, M. Zabloudil). Rozhodčí: Dědek, Fiala – Gančarčík, Konvička. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 609.

Přerov: Postava – Hrabal, Černý, Hrdinka, Kubeš, Krisl, Seemann – Süss, Pšurný, Doležal – Jakub Svoboda, Herman, Kratochvil – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Šoustal, Indrák, Jan Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Draci vezou z Vrchlabí bod

Také ve třetím duelu letošní Chance ligy dokázali hokejisté Šumperku zabodovat. Po předchozích dvou výhrách však tentokrát na ledě Vrchlabí padli po samostatných nájezdech.V Podkrkonoší se hosté ze severu Moravy museli obejít bez nemocného útočníka Lukáše Žálčíka, znovu chyběli i obránce Ludvík Rutar a gólman Martin Holík.

„Ráno před odjezdem bychom bod brali všemi deseti, ale po skončení zápasu panuje na naší straně docela zklamání,“ přiznal kouč Draků Martin Janeček.V souboji loňských nováčků měli hosté doslova raketový nástup, když se po 54 vteřinách prosadila nedávná posila ze Vsetína Vojtěch Šilhavý. Byla to zároveň jediná trefa úvodní třetiny.

Zkraje druhé periody domácí celek srovnal krok, ale krátce za polovinou základní hrací doby Šumperk znovu vedl po gólu Tomáše Vildumetze.Ve 48. minutě však Vrchlabí dokázalo opět kontrovat a sobotní střetnutí nakonec za stavu 2:2 dospělo až do penaltové koncovky.

Při trestných stříleních pak ukázali šikovnější ruce domácí hokejisté a díky tomu si připsali bonusový bod navíc.

„Musíme si na rovinu přiznat, že jsme si vyhrát nezasloužili, přestože jsme utkání dobře rozehráli a dvakrát v něm vedli. Bohužel jsme inkasovali po zcela hloupých chybám, které si teď musíme rozebrat, aby se nám příště nestaly,“ pokračuje kritický tónem trenér Šumperku.

„V zápase jsme se postupně ztráceli. Zejména musíme zlepšit přesilovky, které nám vůbec nejdou. Třeba v prodloužení jsme dnes měli pětiminutovou výhodu, kdy hrajeme čtyři na tři, ale tady jsme byli místy až trapní. Takové situace rozhodují zápasy,“ říká Martin Janeček.

„Pokud chceme dál sbírat body, tyto důležité momenty musíme zkrátka zvládat daleko lépe,“ dodal závěrem lodivod Draků.Další utkání Chance ligy čeká jeho svěřence ve středu 22. září, kdy od 18 hodin přivítají na svém ledě celek Litoměřic.

HC Stadion Vrchlabí – Draci Pars Šumperk 3:2sn (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Jelínek (Kajínek, Kynčl), 48. Matýs (Mrňa, Kaut), rozhodující nájezd Zeman – 1. Šilhavý (Scheuter, Macuh), 34. Vildumetz (Macuh). Rozhodčí: Zavřel, Zubzanda – Polák, Sedláček. Vyloučení: 4:3, navíc Matýs (Vrchlabí) trest 5 minut plus do konce utkání, bez využití. Diváci: 503.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Březák, Hrachovský, Řezáč, Dudycha – Vildumetz, Kindl, Vachutka – Šilhavý, Macuh, Scheuter – Kratochvíl, Kohút, Furch – Kučera, Spratek, Antoníček – Horký. Trenér: Martin Janeček.

Prostějov doma propadl

Domácí premiéru si hokejisté Prostějova jistě představovali jinak. Po minutě ticha za zesnulého bývalého kouče Hanáků Ladislava Lubinu, jako by se Jestřábi nemohli zkoncentrovat. Už po dvaceti vteřinách hry totiž prohrávali 0:1, když David Tůma využil zmatků v domácí rozehrávce. Po minutě to mohlo být 0:2, tuto šanci však domácí přežili a trenér Totter si vzal oddechový čas.

Na konci 13. minuty už ale hosté přeci jen vedli o dva góly, přesilovku využil Vítězslav Bílek.

„Samozřejmě dnešní zápas rozhodl náš špatný vstup. Začali jsme trochu hrát až ve třetí třetině. Má to více důvodů, které si zhodnotíme v pondělí a v úterý,“ nebyl spokojen trenér Prostějova Aleš Totter.

Ve druhé a třetí třetině Jestřábi soupeře dokázali zatlačit a měli šance, parádní výkon však předvedl ústecký gólman Petr Hamalčík. Hosté tak tři minuty a 13 vteřin před koncem do prázdné klece upravili na konečných 0:3.

„Prohra nás mrzí ještě, a to více, že byla fantastická atmosféra a skvělí diváci. Myslím si, že jsme se dnes do zápasu vůbec nedostali, a to je velká škoda. Jedeme ale dál a musíme se z toho poučit,“ uzavřel Totter.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Slovan Ústí nad Labem 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. D. Tůma (J. Drtina), 13. V. Bílek (Trefný), 57. Trávníček. Rozhodčí: Vrba, Šudoma - Hranoš, Blažek. Vyloučení: 7:1. Využití: 0:2.

Prostějov: Bláha – Husák, Havlík, Zajíc, Klimíček, P. Krejčí, Vala – T. Jáchym, Mrázek, M. Novák – J. Kloz, Dubský, Jiránek – Babka, Švec, Š. Jelínek – T. Koblížek, Motloch. Trenér: Aleš Totter.