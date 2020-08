„Určitě jsme chtěli, aby se play-off hrálo a liga byla zajímavější. Systém je spravedlivý vzhledem k tomu, že se soutěž ani nemusí dohrát. Teď už jen doufáme, že se vládní opatření zmírní a fanoušky nám na hokej pustí, bez nich by to nešlo,“ přeje si sportovní manažer přerovských Zubrů Pavel Hanák.

„Play-off je koření hokeje. Když bude všechno probíhat tak, jak má, tak je pořád o co hrát. Dlouhodobá soutěž s jedním vítězem je samozřejmě taky svým způsobem sportovní, ale je to už třicet let, co se tak hrálo. Sám víte, co všechno se v play-off může stát, a jak to lidi milují,“ vítá zachování vyřazovacích bojů také sportovní manažer Prostějova Jiří Vykoukal.

V základní části se každý s každým utká třikrát, čtyři nejlepší týmy postoupí přímo do vyřazovacích bojů, dalších osm čeká předkolo. Pro zbytek sezona po 51 kolech skončí.

„Cílem přijatého modelu je zohlednit dopady pandemie na hokejovou sezonu a vytvořit předpoklady pro dohrání soutěže včetně stanovení pořadí i v případě, že by část zápasů musela být kvůli karanténním opatřením odložena (nebo by nebyla sehrána vůbec),“ uvedl v tiskovém prohlášení ČSLH.

Po základní části odehrají týmy na 5. - 12. místě předkolo play-off na tři vítězná utkání. Čtvrtfinále, semifinále a finále by se mělo hrát na čtyři vítězné duely. Pokud vše samozřejmě dovolí epidemická situace v zemi i jednotlivých klubech. Duely play-off mohou být kontumovány, série zkráceny.

VŠECHNA UTKÁNÍ SE NEMUSÍ ODEHRÁT

Dají se očekávat odklady některých zápasů, nový herní řád dokonce počítá s variantou, že některý z týmů nestihne do konce základní části odehrát všechna utkání.

„Podmínkou postupu do další fáze soutěže bude, aby mužstvo sehrálo v její základní části alespoň polovinu utkání. Zápasy základní části, které nebude možné vzhledem ke karanténním opatřením sehrát podle rozpisu, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů po původním termínu, jinak budou považovány za nesehrané. V případě, že některé z mužstev nesehraje v základní části všechna utkání, do tabulky mu bude započítán průměrný bodový zisk,“ informoval svaz.

Pokud by se vyřazovací boje nemohly kvůli koronaviru uskutečnist, právo na postup do extraligy získá nejlepší celek základní části (v případě, že ke dni předčasného ukončení soutěže nebyl vyřazen z play-off).

„Myslím si, že ta sezona bude náročná. Když vezmu v potaz všechny ty karantény, herní formát se podle mě během sezony může ještě změnit. Nevíme, jak to bude,“ zmínil manažer Jestřábů Vykoukal.

Sestupovat z Chance ligy v nadcházejícím ročníku každopádně nebude žádný z účastníků. Známé už je také nové rozlosování druhé nejvyšší soutěže.

1. kolo Chance ligy (sobota 12. září): Přerov – Vrchlabí, Vsetín – Šumperk, Jihlava – Prostějov, Kladno – Kolín, Havířov – Sokolov, Litoměřice – Kadaň, Slavia Praha – Ústí nad Labem, Poruba – Benátky nad Jizerou, Třebíč - Frýdek-Místek