Při zápase v Kolíně dostal Michal Postava pukem do malíčku a v dalších dvou zápasech tak musel přepustit své místo v přerovské brance Štěpánu Lukešovi. Před ostře sledovaným hanáckým derby se ale jeho stav už zlepšil natolik, že se mohl do brankoviště vrátit a velkou spoustou parádních zákroků dopomoci svým spoluhráčům k velice důležitému vítězství.

Radost ze snížení Jestřábů a přerovská děkovačka po konci zápasu | Video: Deník/David Kubatík

„Je to skvělý pocit. Chtěl jsem být ready už ve středu, nedal jsem ale ještě prst do lapačky. V pátek jsem už ale naštěstí šel normálně na trénink a mohl se v klidu připravovat na Prostějov," popisoval svůj předzápasový stav tento nadějný 21letý gólman. „Byl jsem rád, že jsme i přes ta oslabení nedostali první gól. To už by se pak otáčelo těžce. Dali jsme jej nakonec ale my, vedli jsme a to nám pomohlo celý zápas zvládnout," dodal.

Velice nepříjemný byl pro Zubry ale závěr zápasu. Po Veselého snížení na rozdíl jediného gólu totiž hned přišla prostějovská přesilovka, ve které Jestřábi obsadili jejich obranné pásmo, přičemž je mocně za vyrovnáním hnala slušně zaplněná hala.

„Závěr už byl těžší a nedýchalo se nám úplně nejlépe. A vlastně to tak bylo kvůli mlze z pyra i doslova. Jsme ale obrovsky rádi, že jsme to zvládli a doufáme, že takto budeme zvládat i další zápasy," popsal tyto nezáviděníhodné okamžiky brankář, který v zápase předvedl 44 úspěšných zákroků.

Velice snadno se všem zúčastněným mohla v hlavě vyjevit vzpomínka na letošní první sezonní derby, ve kterém vedli domácí Přerované ještě šestnáct sekund před zazněním třetí sirény 3:2, pak však vyrovnal Račuk a 29 sekund před koncem prodloužení rozhodl o druhém bodu pro Prostějov Vilém Burian.

Zubři vybrali Jestřábí hnízdo. Velice dobrý zápas, liboval si Svoboda

„Ta myšlenka někde v hlavě opravdu byla. Jenom jsem si říkal, ať se to proboha někde nějak blbě neodrazí. Střel měl Prostějov požehnaně, ale naštěstí se to všechno odráželo tam, kam jsme potřebovali my," vylíčil.

Přerovští hokejisté jsou v poslední době opravdu na koni. Drží si skvělou šňůru čtyř vítězství v řadě, která je katapultovala už na páté místo, odkud jim chybí pouhé dva bodíky na třetí Litoměřice.

„Nálada v kabině je teď fakt super. A my jenom doufáme, že tuto sérii natáhneme co nejvíce, anebo alespoň budeme brát pravidelně body, které jsou v této fázi soutěže opravdu důležité," libuje si a na úplný závěr si přisadil na téma, že ještě před sezonou byli Zubři jedním z nejpodceňovanějších celků celé soutěže: „Teď je to takové menší zadostiučinění. Ale vlastně pro nás bylo lepší jít do soutěže jako ne úplní favorité. A bylo nám jasné, že naše výhry budou většinou těsné. Zatím nám to tedy vychází."

Zdroj: Zdeněk Vysloužil