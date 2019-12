Během reprezentační přestávky došlo v kádru Přerova ke změnám. Do útoku se po dlouhodobějším zranění vrátili Darek Hejcman a Radek Číp.

Druhá formace s Jaroslavem Moučkou tak opět byla pohromadě, v defenzivě ale Zubrům chyběl Robert Černý, který je na zkoušce ve Vítkovicích. Josef Hrabal už dříve kývl na zahraniční angažmá v Anglii a Zdeňka Čápa Hradec Králové poslal nově do Jihlavy. Premiéru si tak odbyl odchovanec Přerova Jiří Běhal.

ROZHODLY DVĚ CHYBY V ÚVODU

Dvě fatální chyby znamenaly nečekané vedení Poruby 2:0 už v polovině první třetiny. Rozpačitý výkon domácích v úvodním dějství korunovala v závěru hodně nepovedená přesilovka.

„Vstup do utkání jsme neměli špatný. Pak jsme ale udělali jednu hrubou chybu, dostali jsme gól. Poté jsme udělali druhou chybu a zase jsme byli potrestáni. První třetinu jsme pak odehráli hodně pasivně,“ hodnotil duel hlavní kouč Přerova Vladimír Kočara.

Ani tři početní výhody Zubrům v prostředním dějství nepomohly ke snížení. To přišlo až při signalizované výhodě v čase 54:50. Radek Číp se dostal k odraženému puku a uklidil jej do sítě.

Zubři v závěrečné pětiminutovce dostali obrovskou možnost ke srovnání. Po faulu Husáka měli k dispozici přesilovku a 41 vteřin před koncem dokonce Rudl vyhodil puk z obranného pásma mimo hru. Ani přesilovku šest na tři však domácí nevyužili.

„Hodně jsme se nutili do zakončení. Porubě výborně zachytal gólman Dolejš, ale my jsme nebyli hladoví po gólech. Za mě dnes rozhodla jediná věc. Tou je efektivita přesilových her. My jsme je po reprezentační pauze hráli strašně složitě,“ měl jasno Vladimír Kočara.

Poruba tak po debaklu z 27. listopadu 1:6 z Přerova tentokrát překvapivě odvezla všechny tři body. Zubři doma padli teprve počtvrté v sezoně, což je stojí výbornou druhou příčku tabulky, na kterou se o skóre posunuly Litoměřice.

Další utkání sehrají Přerované už ve čtvrtek na ledě suverénních Českých Budějovic, které doma jen těsně poměrem 2:1 v úterý porazily Havířov.

HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 55. Číp (Moučka, Weinhold) – 4. Hlinka (Husák, Ďurač), 10. Zdeněk (Kanko, Slavík). Rozhodčí: Fiala, Obadal – Gančarčík, Lukš. Vyloučení: 3:9, navíc Šnajnar (Přerov) 10 minut osobní trest – Dundáček (Poruba) 10 minut osobní trest, Husák (Poruba) 10 minut osobní trest. Bez využití. Diváci: 1283.

Přerov: Petrásek – Weinhold, Krisl, Kubeš, Zbořil, Šnajnar, Běhal – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Süss, Berger, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Poruba: Dolejš – Slavík, Husák, Dundáček, Urbanec, Rudl, Pastor, Dluhoš – Kanko, Zdeněk, Káňa – Sikora, Hudeček, Gřeš – Špaček, Jáchym, Brodek – Ďurač, Hlinka, Ollender. Trenér: Miloš Holaň.