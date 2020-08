Dvoudenní klání se odehrálo systémem vzájemných utkání každý s každým. Domácí zubři na turnaji v konkurenci týmů hokejových akademií nezklamali, přestože obsadili konečné páté místo.

Výborný výkon a dramatické představení předvedli domácí borci zejména v bitvě s libereckými Bílými Tygry. Bylo zaděláno na výsledkové překvapení, Zubři nakonec uhráli remízu 4:4.

„Turnaj vlastně dopadl podle papírových předpokladů a ukázal nám, jak si stojíme v porovnání s týmy, které ve své věkové kategorii patří do širší české špičky. Přestože naši kluci prokázali svou kvalitu a sehráli na turnaji důstojnou roli, na ty nejlepší to nestačilo a rozdíl v herní kvalitě byl v některých momentech na ledě trochu znát,“ zhodnotil vystoupení svých svěřenců trenér Pavel Neuman.

TŘINEC BYL SUVERÉNNÍ

Pohár pro vítěze turnaje nakonec po zásluze zvedli nad hlavu hráči třineckých Ocelářů, kteří na turnaji nenašli přemožitele a za celý víkend neztratili ani bod. Na paty slezskému týmu zdatně šlapal nakonec stříbrný tým hradeckého Mountfieldu a z bronzu se po závěrečném utkání turnaje radovaly Vítkovice.

„Turnaj naprosto splnil svůj účel a kluci se na vlastní kůži přesvědčili, na čem je třeba do budoucna zapracovat. Trochu nás může mrzet, že se nám nepodařilo dotáhnou do konce slibně rozehrané utkání s Libercem, kdy nám k vítězství scházela lépe zvládnutá koncovka utkání, přesněji řečeno sedm vteřin. Ale i tak to byl od našich kluků celkově velmi slušně odehraný turnaj,“ uzavřel své hodnocení trenér Neuman.

Nejužitečnějším přerovským hráčem byl na závěr turnaje organizátory vyhlášen obránce Matěj Škňouřil. (hc)

Konečná tabulka:

1. HC Oceláři Třinec 10 b.

2. Mountfield HK 8 b.

3. HC Vítkovice Ridera 5 b.

4. HC Bílí Tygři Liberec 4 b.

5. HC ZUBR Přerov 3 b.

6. HC Hvězda Praha 0 b.

Zápasy Přerova:

Přerov – Vítkovice 2:5

Třinec – Přerov 6:1

Přerov – Liberec 4:4

Hr. Králové – Přerov 8:2

Přerov – Hvězda Praha 2:0

Sestava Přerova:

Ryšavý, Trnka – Polame, Janek, Škňouřil, Raška, Daniš, Mrlík - Přeslička, Galnor, Dobša, Macháček, Šťastný, Zavadil Jiří, Šindler, Tsubera, Nedbal, Ondriš

Trenéři: Pavel Neuman, Petr Dočkal

Vedoucí týmu: Petr Hermély