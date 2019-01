Atraktivnější zápas v MEO Aréně neuvidíte. Tedy alespoň podle dosavadních měřítek pobíhajícího ročníku hokejové Chance ligy. Přerovští hokejisté už dnes od 18 hodin vyzvou před svými fanoušky druhý Vsetín. Právě velký rival přilákal na zimní stadion zatím nejvyšší návštěvu sezony, více než 2800 fanoušků.

Hokejisté Přerova (v modrém) proti VHK Robe Vsetín. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Ti sledovali 15. října při prvním vzájemném střetnutí Zubrů s Valachy vítězství hostů 2:1 po prodloužení. V 59. minutě Přerovu vystřelil po přihrávce Procházky alespoň bod Zdeněk Čáp, ani jeden už však v týmu nepůsobí.

Také ve druhém vyhecovaném derby měl v jediném gólu Zubrů prsty Zdeněk Čáp. Jeho ideální pas na Hejcmana znamenal vedení 1:0, Vsetín však Na Lapači poté zaslouženě otočil a zvítězil 3:1.

Na tento duel nebude příliš rád vzpomínat Šimon Kratochvil. Útočník Přerova musel už ve třetí minutě předčasně do sprch za ostrý zákrok na Tepera.

„Bylo to nešťastné, dohrával jsem souboj, on mě nečekal a dopadlo to trestem na pět minut a do konce utkání. Pro mě to bylo přísné, ale musí to posoudit rozhodčí,“ ohlíží se Kratochvil.

„Už jsem na to ale vlastně zapomněl, automaticky takhle dohrávám každý souboj,“ dodal s tím, že o nějakou přemotivovanost podle něj nešlo.

Rob nebo robot. Umlčí Zubři střelce?

Bojovný výkon nicméně Zubři budou potřebovat jako sůl. Vsetín budí respekt, z posledních deseti utkání prohrál pouze na Kladně a překvapivě 3. ledna doma s Benátkami. Jinak naplno funguje gólová mašina druhé valašské formace – Jonák, Pechanec, Rob.

Hlavně Luboš Rob zažívá famózní sezonu. V posledním utkání vstřelil dva góly pražské Slavii, se 30 góly vévodí ligovým střelcům a s 51 body vede i kanadské bodování soutěže.

Velkou porci branek přitom smrtící útok Vsetína vstřelil v přesilovkách. Gólů v početní výhodě dali Valaši nejvíce ze všech týmů Chance ligy, přesně 40. Skoro polovinu z nich obstarala dvojice Rob – Jonák. Právě přesilovky by mohly být pro středeční zápas klíčové. Zubři se na ně musí coby třetí nejlepší tým v oslabení dobře připravit.

„Přesilovky budou nepříjemné jak pro nás, tak i pro soupeře. My se na ty jeho nachystáme a rozebereme je ještě na videu,“ prozradil Šimon Kratochvil.

Trénovali koncovku

Zubři budou chtít odčinit tři porážky v řadě, z posledních dvou duelů brali alespoň bod. V pondělí proti Porubě se jim hodně nedařila koncovka. A právě na ni se před Vsetínem také soustředili.

„V Ostravě nebylo nic nějak špatně, nedáváme prostě góly, což se projeví na výsledku. Myslím, že se to zlepší, trénujeme to, zaměřujeme se na to,“ věří 24letý útočník.

Další svátek hokeje by do přerovské MEO Arény dnes od 18 hodin měl přitáhnout davy lidí. „Přijedou i fanoušci ze Vsetína, já doufám, že alespoň dva tisíce lidí přijde,“ zůstává Šimon Kratochvil při zemi. Atakovat nejvyšší návštěvu sezony však důležitý mač o tolik potřebné body do elitní osmičky klidně může.

„Je to kvalitní soupeř, čeká nás kvalitní zápas, bude to derby. Chystáme se na to a určitě chceme bodovat a odvděčit se skvělým fanouškům výhrou,“ řekl závěrem Šimon Kratochvil.

Jak Zubři zvládnou dnešní duel je ovšem velká neznámá. Ve středu ráno totiž oznámili ukončení spolupráce s trenérskou dvojicí Kamil Přecechtěl - Petr Dočkal. Hlavním trenérem je tak nově Vladimír Kočara, jeho asistentem Jiří Sklenář.

Připravujeme podrobnosti.