Byl to kapitán Tomáš Sýkora, kdo pod novým trenérem zavelel k zdánlivě nemožnému obratu. Zubři pak nebyli daleko od srovnání vsetínského vedení 3:0, nakonec to však nevyšlo.

„Gratuluji Vsetínu k vítězství, myslím, že si ho zasloužil. My jsme prospali druhou třetinu a v té třetí jsme to těžko honili,“ uznal Sýkora po utkání.

Kouč Vladimír Kočara přerovského veterána přesunul do třetího útoku, šachy s formacemi však celkem vyšly, i Sýkora v derby se Vsetínem jako by pookřál. Nyní je potřeba, aby kvalitní výkon v poslední dvacetiminutovce nakopl celý tým.

„Kéž by. První třetina byla taky víceméně dobrá, ale musíme se odrazit od té třetí. Takhle nějak se musíme prezentovat v dalších zápasech,“ ví dobře kapitán zubří posádky.

Toho asi nejvíc mrzelo, že jeho povedená teč na 1:3 přišla až na začátku 42. minuty.

„Myslím si, že to opravdu bylo o tom gólu. My jsme se o něj snažili čtyřicet minut, najednou jsme ho dali, nadechli jsme se a šlo to. Dali jsme druhý, myslel jsem, že to ještě srovnáme,“ přiznal Tomáš Sýkora.

Mrzet pak Zubry mohly hlavně dva zbytečné fauly. Vysoká hůl Marka Sikory, což se samozřejmě prostě může stát, ale také velmi ostrý hit Jiřího Krisla, za který nedávná posila přerovské defenzivy naštěstí nevyfasovala vyšší trest.

„Já jsem to neviděl, ale kluci říkali, že to bylo drsné. Takže možná bylo vyloučení na dvě plus deset ještě mírné. Je právě škoda, že jsme faulovali zase my a ne Vsetín, to je chyba. Když jsme byli v tlaku, je potřeba, abychom se dostali do přesilovek a ten zápas zlomili,“ zamrzelo Sýkoru.

Podobně jako spoluhráče jej na ranním tréninku před zápasem přivítala asi trošku nečekaně a náhle nová trenérská dvojice Kočara – Sklenář. Vladimíra Kočaru ovšem stejně jako přibližně půlka kádru dobře zná z jeho předešlého působení u A-týmu.

„Bylo to narychlo, ale ten impuls musel přijít. Nehráli jsme poslední dobou vůbec dobře, takže budeme doufat, že to přinese ovoce, zvedneme se a play-off uděláme,“ uzavřel Tomáš Sýkora.



