/VIDEO/ Klobásky na hokeji v Přerově jsou vynikající záležitostí. To ví snad každý fanoušek Zubrů, který pravidelně chodí na zápasy Chance ligy. Pro novou sezonu ale přišlo marketingové oddělení klubu ve spolupráci s bufety na přerovském zimáku s novinkami. Už jste zkusili bavorský párek v rohlíku nebo pikantní topinku s masovou směsí?

Novinky v bufetu na hokeji v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

„Šlo o to, abychom lidem nabídli něco, co se hodí k pivu. Nešlo jen o osvěžení nabídky,“ vysvětluje marketingová manažerka HC Zubr Přerov Martina Spurná, která s novinkami bufetového menu přišla. A trefila se do požadavku některých návštěvníků MEO Arény.

„Mezitím probíhala schůzka s fanoušky, kteří se vyjádřili, že by stáli o rozšíření sortimentu v bufetech. V jednu chvíli jsme se tak hezky sešli se stejnými myšlenkami,“ zmínila Spurná.

Nutno říct, že obě dobroty se u fanoušků i podle obsluhy bufetů setkaly s úspěchem. Na zápase se Vsetínem zmizely všechny topinky, rychle pryč byl i bavorský párek v rohlíku. Toho se i na středečním utkání s Litoměřicemi, které navštívilo pouze 750 diváků, prodalo přes padesát kousků. „Lidé je berou nejvíc,“ hlásí obsluha levého zadního bufetu s ryze dámskou obsluhou.

„Bavorák“ nabízí i hlavní bufet s posezením. Topinku najdete zase v zadním bufetu u přerovského kotle.

VIDEO: Dali byste si topinku, nebo párek?

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Limitované klobásy měsíce

A pozor. Obohacení se má dočkat i oblíbená nabídka klobás. K tradiční malé a velké variantě by mohla přibýt specialita!

„Chtěli bychom zavést limitované klobásy měsíce. Například chilli, myslivecká či podobně,“ prozradila Martina Spurná.

S jistotou se diváci v Přerově dočkají speciálních stánků během vybraných navštěvovanějších utkání.

„Chceme opakovat tématické akce. S těmi čekáme, až bude chladněji. Dělali jsme v minulosti zabíjačku nebo guláše,“ uzavřela Spurná.

Prozatím si můžete zajít na jednu z oblíbených novinek, třeba už v sobotu na utkání s béčkem extraligového favorita z Pardubic.

