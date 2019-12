Do části vítězů však Zubři v úterý vstoupili už i s Radkem Čípem a Darkem Hejcmanem. Na začátku sezony skvěle fungující druhá formace tak opět byla pohromadě. Jenže proti Porubě to po dvou hrubkách v úvodu, které daly soupeři vedení 2:0, nebylo úplně ono.

„Kdybychom na začátku proměnili šance, které jsme měli, bylo by to samozřejmě lepší. Bylo to ubojované, oni pak puky hodně vyhazovali, my jsme na to reagovali pozdě. Zbytečně jsme se s nimi honili, místo abychom hráli chytře,“ kroutil hlavou Radek Číp.

Právě Číp byl při domácí prohře 1:2 jediným střelcem Zubrů. Trefil se teprve potřetí v sezoně, k tomu zatím přidal pět asistencí. Nyní by ale mohl být po reprezentační přestávce odpočatý. Pokud se Číp dostane do formy, mohl by začít ve druhé části soutěže naplno prodávat svůj velký potenciál.

„Myslím, že dobré. Ještě to chce nějaký čas skrz kondici. Bude to lepší a lepší,“ věří 27letý odchovanec havířovského hokeje.

Moc času na odpočinek ale Zubři po úterní bitvě s Porubou neměli. Už ve čtvrtek totiž míří na led letošního suveréna do Českých Budějovic.

„Čekám kvalitní zápas. Budeme se snažit naši hru zlepšit a hrát naplno. Myslím, že jsme Motoru konkurenceschopní,“ hlásí před těžkým duelem Radek Číp.