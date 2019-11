Prodloužení zápasu o třetí místo rozhodl jeden odchovanec Zubrů Martin Ryšavý, soupeře vychytal nejlepší gólman turnaje Tomáš Suchánek ze stejného klubu. Ani to ale není vše.

Tým vstoupil do turnaje s jiným kapitánem – už nyní pevnou součástí obrany A-týmu brněnské Komety Stanislavem Svozilem. Dalšího odchovance Přerova před čtvrtfinále vystřídal (do té doby asistent) Martin Ryšavý.

„Se Svozkou se dobře známe a víme, jak fungujeme. Hodně si pomáháme, radíme si. S „céčky“ a „áčky“ už jsme takhle hráli na několika turnajích několik sezon. Trenéři na nás sází. Zřejmě máme větší slovo, jsme vyspělejší než ostatní,“ řekl Ryšavý.

Během turnaje zářil, už ve skupině se blýskl nájezdovou kličkou à la Forsberg a dokonale potvrdil předturnajová proroctví prestižního serveru The Hockey News. Ten jej zařadil mezi deset nejzajímavějších Evropanů na turnaji. V tomto výčtu nechyběl ani gólman Suchánek. A při vší úctě ke znalostem českých poměrů zámořských novinářů, na Svozila se nejspíš „zapomnělo“.

Největší úspěch kariéry

Asi největší oporou ale byl brankář Tomáš Suchánek. K fantastickému úspěchu přidal účast v all-star týmu turnaje. „Pro každého z nás je to zatím největší úspěch kariéry. V sedmnáctce ani nejde dosáhnout na nic vyššího, než se takhle parádně umístit na neoficiálním mistrovství světa. Budu si to pamatovat do konce života,“ měl jasno majitel masky s nepřehlédnutelným logem přerovského klubu, která v kanadském městě Medicine Hat zářila a stala se noční můrou střelců.

„Je skvělé, že jsme si takto, všichni tři odchovanci, mohli spolu zahrát. Víc míst, kde k tomu bude příležitost, už podle mě nebude. Jsme za to moc rádi. Navíc je to vynikající vizitka pro klub, že vychoval tři hráče do reprezentace,“ neopomněl Suchánek zajímavý fakt.

Všimnout si muselo i vedení Českého svazu ledního hokeje, se nímž přerovský klub aktuálně na poli mládežnického hokeje válčí. Trio odchovanců i trenér brankářů Jiří Sklenář ale „nahoru“ poslali jasný vzkaz.

Rozhodující gól Ryšavého v boji o bronz

Martin Rysavy scores in overtime to win bronze for the Czechs at the #WorldU17. pic.twitter.com/EnUofBSmXb — Czech Prospects (@CZprospects) November 10, 2019

Ryšavého "Forsbergova" klička