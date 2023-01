Přesilovka ve druhé třetině, přesný pas na Michala Furcha, střela z první a jediný z 33 pokusů domácích, který překonal jinak výborného Michala Postavu v bráně. To Třebíči ke třem bodům stačilo. Jakub Malý v závěru upravoval do prázdné klece.

„Z našeho pohledu šlo o vyrovnané utkání. Věděli jsme, že Třebíč má propracovanou defenzivu. Bylo to o tom, kdo dá první gól,“ hodnotil trenér Zubrů Petr Dočkal.

„My jsme se do brány a do příležitostí dostávali prakticky až ve třetí třetině,“ uznal. „Snažíme se hrát nějaký styl hokeje, se všemi soupeři už jsme se utkali a každý už má ostatní soupeře načtené,“ zmínil přerovský kouč, kterému se do sestavy vrátili obránce Kudělka s útočníkem Ministrem. Na marodku naopak přibyl bek Hrdinka.

„Chtěli jsme hrát naši hru, i když sestava se nám z různých důvodů a příčin mění. Hraje se už poslední čtvrtina, musíme zmobilizovat síly, abychom získali další body,“ uzavřel.

Šanci naplnit jeho slova budou Hanáci mít v sobotu, kdy Přerované zajíždí do Prahy na led Slavie.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Zubr Přerov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Furch (Holec, Michálek), 60. Malý (Dočekal, Bittner). Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Komínek, Polák. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 985.

Třebíč: Jekel – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Holec – Sedláček, Malý, Vodný – Krliš, Šilhavý, M. Svoboda. Trenér: Pokorný.

Přerov: Postava – Chroboček, Gréč, Kudělka, Černý, Ševčík, Krisl, Němec – Jakub Svoboda, Pechanec, Březina – Ministr, Dvořák, Doležal – Jan Svoboda, Kratochvil, Indrák – Fencl, Macuh, Goiš. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.