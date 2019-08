Přerované měli ve čtvrtečním duelu o motivaci postaráno. Vždyť tři borci sestavy současně bojují o místo v kádru ševců, na ledě se potkalo i několik vzájemných odchovanců obou klubů. Hodně nebojácně proto vlétli na soupeře z nejvyšší soutěže, což v 6. minutě vyústilo ve vedoucí branku Indráka, který šikovně tečoval Zbořilovo nahození. Další obrovskou šanci na zakousnutí Beranů měli Zubři v polovině úvodního dějství, dlouhou přesilovku pět na tři ale nevyužili.

„Vstup do utkání se nám povedl. Trošku dolů nás v první třetině dostala naše přesilová hra pět na tři. Museli jsme si v šatně říct, co dál, a zvednout hráčům sebevědomí,“ ohlížel se hlavní trenér domácích Vladimír Kočara.

Vedení z první třetiny v té druhé výborně podržel Petrásek a Zubři mohli jít do dvougólového trháku. Formace praváků Kratochvil, Hejcman, Číp zatápěla hostům tak dlouho, dokud Darek Hejcman neuklidil puk za Hufa podruhé. V polovině zápasu navíc střela Krisla od modré zapadla do brány, Přerov vedl nad Zlínem 3:0 a byl v tu chvíli jasně lepším týmem.

Herman: Přerov hrál líp

„Byl to náš druhý zápas a neodehráli jsme ho vůbec dobře. Přerov nás přebrusloval, hrál líp, my jsme neplnili, co jsme měli. Začali jsme hrát až za stavu 0:3, což bylo pozdě. Musíme se poučit, je to začátek sezony,“ hodnotil utkání Přerovan v barvách Zlína Jakub Herman.

Třetí třetina pak začala i za podpory přerovského kotle, který většinou během přípravy zůstává potichu. Probrali se však hosté. Michael Petrásek udržel čisté konto v novém působišti 73 a půl minuty, než jej po individuální akci pokořil Antonín Honejsek.

Zásadní rozdíl ovšem byl právě ve výkonech gólmanů. Zatímco Petrásek držel Zubry i při náporu ševců, Hufa počtvrté prostřelil Mikuláš Zbořil a v Meo Aréně se v 54. minutě pomalu začalo slavit.

Došlo i k menší potyčce, Ferenc se v „domácím“ prostředí nemazal s přerovským mladíkem Kočicou, vyfasoval ale o dvě minuty navíc, což Beranům definitivně vzalo vítr z plachet.

Zubři mohli slavit parádní skalp extraligového soupeře a mrzet je nemusel ani neúspěch v dodatečných samostatných nájezdech.

„Ten zápas jsme měli relativně pod kontrolou. Samozřejmě tam byly pasáže, kdy nás Zlín přehrával, ale tam nás podržel Míša Petrásek v bráně,“ uzavřel Vladimír Kočara.

HC Zubr Přerov – PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Indrák (Zbořil, Svoboda), 23. Hejcman (Weinhold, Kratochvil), 31. Svoboda (Krisl, Indrák), 54. Zbořil (Šnajnar, Sýkora) – 44. Honejsek (Szturc). Rozhodčí: Fiala, Sedlák – Lukš, Rožánek. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 1417.

Přerov: Petrásek – Černý, Krisl, Šnajnar, Zbořil, Dřímal, Weinhold, Kočica, Peterka – Doležal, Pšurný, Navrátil – Kratochvil, Hejcman, Číp – Goiš, Sýkora, Moučka – Svoboda, Indrák, Süss. Trenéři: Vladimír Kočara, Jakub Grof.

Zlín: Huf – Hamrlík, Žižka, Ferenc, Řezníček, Nosek, Freibergs, Dluhoš – Okál, Palmberg, Köhler – Szturc, Honejsek, Šlahař – Kubiš, Sedláček, Fryšara – Herman, Popelka, Dobiáš – Dufek. Trenér: Antonín Stavjaňa.H