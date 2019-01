Žádná poprava, hokejisté Přerova svedli na ledě vedoucí Jihlavy i v oslabené sestavě, kterou tentokrát doplnili juniory, vyrovnaný duel. Dokonce tak těsný, že o vítězství stejně jako v Benátkách nad Jizerou rozhodovala jediná branka. Tři body nakonec zůstaly na Dukle, která o výhře 1:0 rozhodla v přesilové hře.

„Nebylo to jen o naší obraně. Hráli jsme dobře organizovaně a byli trpěliví, ale dnes mě ten výsledek obzvlášť mrzí. Měli jsme vyložené šance, které musíme proměňovat,“ hodnotil duel přerovský trenér Vladimír Kočara.

Úvodní třetina moc šancí nenabídla, Zubři v ní bez většího vzrušení přežili i dvě oslabení. První vyloženou možnost ke skórování tak měl až ve 24. minutě po Sikorově nabídce Tomáš Sýkora, v jihlavské kleci ale začal čarovat Niklas Lundström.

Švédský gólman pak vychytal i další přerovské šance, nejblíže úvodního gólu byl v polovině zápasu opět Sýkora, ani tentokrát ale na Lundströma nevyzrál. Přerované poté nevyužili svou první přesilovku, přestože do dobré střelecké pozice se po dobré kombinaci dostal Pšurný.

„Po dvou třetinách jsme v klidu mohli vést 2:0, měli jsme obrovské šance, ale bez gólu se vyhrát nedá,“ neubránil se Kočara známému klišé.

Rozhodla Pekrova bomba v přesilovce

A není divu. Jihlava totiž trestala při své početní výhodě o chvíli později. Matěj Pekr z první napřáhl od modré a prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Ani ve třetí třetině Zubři za nejlepším týmem soutěže nezaostávali, až v poslední pětiminutovce si Dukla vypracovala vlastně první dvě vyložené šance za celé utkání, ty však lapil Klimeš.

Hosté ale ani při power play nedostali soupeře pod tlak, což jim ve výsledku chybělo po celý zápas. Jihlava naopak dvakrát mohla pečetit své vítězství, prázdnou klec ale netrefil Pekr ani Anděl a Zubři tak podruhé v řadě odehráli fotbalový výsledek. Tentokrát padli 0:1.

„Rozhodla přesilová hra. Jihlava se chystá na baráž a kvalitu v těchto standardních situacích má, jednu z nich využila, když jsme si v obraně špatně přebrali hráče. Ale hokej je hra chyb, my jednu udělali. Navíc to bylo po sporné situaci, kdy nás mělo být na ledě šest. Mrzí mě to, protože body byly blízko,“ zopakoval Kočara.

Protože Třebíč porazila Ústí nad Labem 3:2 po prodloužení, Zubři poprvé v sezoně vypadli z elitní osmičky Chance ligy. Na Horáckou Slavii však mají zápas k dobru a ve středu hostí od 18 hodin pražskou Slavii.

HC Dukla Jihlava – HC Zubr Přerov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Pekr (Pohl). Rozhodčí: Grech, Šindel – Tvrdík, Šimán. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 1339.

Jihlava: Lundström – Pohl, Holý, Mareš, Matějíček, Štindl, Půža, Černohorský – Anděl, Skořepa, Pekr – Zeman, Werbik, Čachotský – Klíma, Osmík, Hrníčko – Harkabus, Čermák, Chlubna. Trenér: Petr Vlk.

Přerov: Klimeš – Zbořil, Černý, Pala, Malina, Hamrlík, Novotný, Bieniek – Doležal, Pšurný, Tomi – Sikora, Sýkora, M. Kratochvil – Goiš, Hejcman, Navrátil – Dvořák, Moučka, Indrák. Trenér: Vladimír Kočara.



Tabulka

1. Jihlava 42 26 5 3 8 148:86 91

2. Vsetín 42 23 6 2 11 154:114 83

3. Kladno 43 23 4 3 13 149:110 80

4. České Budějovice 42 22 4 2 14 133:104 76

5. Havířov 43 21 3 0 19 132:108 69

6. Prostějov 42 19 5 2 16 151:137 69

7. Litoměřice 41 19 4 2 16 128:117 67

8. Třebíč 43 15 8 4 16 125:117 65

9. Přerov 42 19 1 5 17 111:107 64

10. Frýdek-Místek 43 17 3 4 19 144:145 61

11. Slavia Praha 42 17 0 10 15 122:138 61

12. Poruba 42 16 4 1 21 134:135 57

13. Benátky nad Jizerou 43 11 3 6 23 112:148 45

14. Ústí nad Labem 42 9 1 6 26 109:161 35

15. Kadaň 42 8 1 2 31 86:211 28