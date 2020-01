„Po těch třech gólech přišlo uspokojení u všech hráčů až na jednoho. Dneska nám tři body vychytal Míša Petrásek v bráně,“ stručně shrnul pátý vzájemný mač hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.

Podobně jako naposledy v Havířově předvedli Zubři raketový start do utkání. Tentokrát to sice nebylo neuvěřitelných sedm vteřin, fanoušci v Meo Aréně si na úvodní trefu domácích museli „počkat“ 26 sekund, kdy se po dobré práci první formace ujala střela Jiřího Krisla.

Druhé střídání prvního útoku už i s navrátilcem po zranění Romanem Pšurným, druhá branka. V čase 02:45 potvrdil skvělou formu z posledních utkání Jakub Navrátil. Na 3:0 zanedlouho v přesilovce zvyšoval Darek Hejcman a vypadalo to na přerovskou exhibici.

HAVÍŘOV PROBUDIL GÓL DO ŠATNY

Jenže jedenáct sekund před koncem první třetiny Havířov přeci jen polila vodou přesilová hra. Kombinaci před bránou zakončoval David Chroboček a vykřesal do zbytku zápasu jiskru naděje pro do té doby opařené hosty.

Ti byli ve druhém dějství rázem politi živou vodou a dočkali se ve 28. minutě. Ležérnost Zubrů potrestal Erik Němec, rázem to bylo už jen o gól, domácí se pak navíc okamžitě museli úspěšně bránit ve dvou oslabeních.

„Fanoušci byli namlsaní, hráči byli namlsaní, vypnuli jsme na třicet minut a mohli jsme říkat my i hráči mezi sebou, co jsme chtěli. Zaplaťpánbůh, že to bylo po dvou třetinách 3:2. Třetí třetina už z naší strany zase byla dobrá,“ zmínil Vladimír Kočara.

Ve třetí dvacetiminutovce Přerované jako už poněkolikáté během sezony dokázali nejtěsnější možný náskok uhájit a urvali tři body, které je posunuly s tříbodovým náskokem na druhé místo tabulky.

V sobotu Zubry čeká první ze čtyř po sobě jdoucích domácích zápasů. Od 17 hodin přivítají Litoměřice.

HC Zubr Přerov – AZ Residomo Havířov 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Krisl (Navrátil, Pšurný), 3. Navrátil (Kubeš, Pšurný), 8. Hejcman (Forman, Petrásek) – 20. Chroboček (Kotala, Doktor), 28. Němec (Procházka, Mrowiec). Rozhodčí: Obadal, Ondráček – Novák, Otáhal. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. Diváci: 1195.

Přerov: Petrásek – Krisl, Kubeš, Weinhold, Zbořil, Bodák, Forman, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Berger, Hejcman, Číp – Goiš, Popelka, Š. Kratochvil – Süss, Moučka, F. Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Havířov: Kůdela – Krejčí, Urbanec, Rudl, Husák, Pastor, Dundáček, Dluhoš – Kanko, Jáchym, Káňa – Sikora, Hudeček, Gřeš – Nejezchleb, Hlinka, Toman – Ollender, Brodek. Trenér: Jiří Režnar.