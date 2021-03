„Výborně nás podržel Michal Postava, který udal ráz celému utkání,“ byl spokojen asistent trenéra Kočary Jakub Grof.

Mladý gólman se blýskl hlavně v první třetině, v níž byl Sokolov lepším týmem a několikrát mohl jít do vedení.

„Od druhé třetiny jsme se zlepšili. Už bylo vidět, že zápas z obou stran splňoval parametry play-off. Celkově šlo o zajímavý duel,“ všiml si Grof.

Zubři mohli jít v prostředním dějství do vedení, když puk Nevyužilovi vypadl do brány. Bylo to však po přerušení hry, sudí totiž po střele Štefky ztratil přehled o kotouči a zapískal. Hostům tentokrát nevycházely ani přesilové hry.

Rozhodnout tak muselo až prodloužení, ve kterém Jan Štefka výborně nabídl puk Janu Süssovi. Přerovský forvard se nemýlil a svým třetím gólem ze dvou posledních utkání rozhodl o výhře Zubrů.

„Padla jen jedna branka v prodloužení, s kterou jsme spokojení, stejně jako s dvěma body. I když hrajeme až za třináct dní, věříme, že nám tento zápas pomůže do play-off,“ řekl Jakub Grof.

Do vyřazovací části s jistotou Přerované nepůjdou z prvního místa, to už nyní patří Kladnu. Ani druhou pozici nemají jistou, v závěrečném kole totiž ještě může Jihlava doma s Frýdkem zvítězit za tři body. Jiný výsledek ponechá Zubry na druhém místě.

HC Baník Sokolov – HC Zubr Přerov 0:1p (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 63. Süss (Štefka, Zbořil). Rozhodčí: Grech, Micka – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků.

Sokolov: Neužil – Březák, Pohl, Klejna, Kadeřávek, Poizl, Přindiš, Tureček – Kropáček, Rohan, Švec – Vitouch, Hašek, Prymula – Rulík, Vrána, Vracovský – Křemen, Gut, Sýkora. Trenér: Tomáš Hamara.

Přerov: Postava – Dluhoš, Forman, Mlčák, Zbořil, Krisl, Dřímal – Dostálek, Pšurný, Doležal – Süss, Hejcman, J. Svoboda – Štefka, Dvořák, M. Svoboda – Dobša, Indrák, Goiš. Trenér: Vladimír Kočara.