Nečekaný byl také jeho náhlý konec u Jestřábů a okamžitý přesun k Zubrům v průběhu listopadu. Třicetiletý útočník nyní vyléčil zdravotní neduhy a měl by ve středu naskočit do domácího utkání s Porubou.

„Snad teď zase zažiju nějaké vyhrané zápasy,“ usmívá se důrazný a bruslivý forvard, který se vrací v pravý čas.

Zubrům totiž v posledním utkání na ledě Chomutova chybělo hned šest útočníků včetně Bergera. Ten už se ale v pondělí objevil na tréninku, stejně jako Tomáš Doležal.

„Sešlo se to tak blbě. Onemocněl jsem a do toho se mi ještě zablokovala krční páteř. Takže jsem se musel dát do kupy. Trenéři mi na to dali čas, tak snad už to teď bude všechno v pohodě,“ věří oblíbenec přerovských fanoušků.

Na jeho popularitě nic nezmění ani jeho krátká epizoda v Prostějově. O tom, kde sezonu začne, Berger nerozhodoval.

„Přerov měl zájem, i já už jsem si myslel, že půjdu do Přerova. V Hradci mi ale oznámili, že půjdu do Prostějova a nemám na výběr. Dál se se mnou nikdo nebavil. V té situaci jsem se s tím musel smířit,“ vrací se Berger k začátku sezony.

Vše přitom vypadalo, že za Zubry naskočí už v září.

„Na Přerov mám výborné vzpomínky, s Pavlem Hanákem (sportovním manažerem, pozn. red.) si občas napíšeme, byli jsme domluvení, že kdybych šel do první ligy, budeme mít zájem já i klub. Ale samozřejmě, jak už to tak bývá, takové situace člověk nerozhoduje sám. Vyvinulo se to jinak. Jsem rád, že nakonec jsem tady,“ dodal útočník.

NA DERBY SE MU NECHTĚLO

Nelehká pro něj byla celá situace hned ze startu letošního ročníku Chance ligy. V prvním kole totiž Jestřábi zamířili do Přerova. A Berger měl přinejmenším smíšené pocity.

„Já si to moc neužil. Do prvního zápasu tady se mi fakt nechtělo. Byla to první věc, co mě napadla, když jsem měl jít do Prostějova. Že budu muset jet do Přerova na derby,“ přiznává Berger.

„Na druhou stranu je to moje práce, tak jsem to odehrál. Oba to byly velice slušné zápasy se šťastným koncem pro Přerov. Ale myslím, že to bylo vyrovnané,“ dodává autor šesti branek a pěti asistencí v aktuálním prvoligovém ročníku.

Další kanadské body už nepřidá v dresu Prostějova, který o odchodu Bergera či Martina Novotného informoval velmi stroze. Fanoušci se nedočkali prakticky žádného vysvětlení.

„Mně toho nikdo taky moc neřekl. Bylo mi oznámeno, že jsem měl vlastně štěstí. Že nabídli napříč soutěží více hráčů a já jsem byl první, po kom někdo skočil. A že to byl zrovna Přerov, že mám štěstí, že jdu do týmu, který je výš v tabulce,“ prozradil odchovanec Hradce Králové.

SOUSTŘEDIL SE NA SEBE

Co je jisté? Jan Berger „odnesl“ špatné výsledky Prostějova, který se momentálně nachází až na 9. místě tabulky a postup do elitní osmičky se mu vzdaluje.

„Nechci to nějak výrazně rozebírat. Musím říct, že jsem se nakonec v Prostějově necítil špatně. Soustředil jsem se sám na sebe, abych podával co nejlepší výkony a pomohlo to týmu. Nálada samozřejmě dobrá být nemůže, když výsledky nebyly takové, jaké se očekávaly,“ ohlédl se Jan Berger.

„Ani nevím, čím to bylo. Kdybych to věděl, tak bych tam třeba někomu poradil. Asi to chce ještě čas, nechat to odležet a promyslet, proč se nedařilo. Nemám rád, když se prohrává, vadí mi to, ale někdy to tak je a nedá se s tím pořádně nic dělat,“ doplnil.

V Přerově Bergera přivítalo prostředí, které dobře zná a měl by se v něm cítit dobře.

„Kluků tady znám dost. Samozřejmě, že tady nějaká změna proběhla, ale kluci asi všichni věděli, že Přerov mám rád a vlastně jsem sem i chtěl. V tomhle je to v pohodě,“ přikyvuje útočník.

Za Přerov Berger zatím nasbíral 35 bodů v 54 zápasech. Další může přidat už ve středu proti Porubě.

„Budou to teď hodně náročné zápasy. Já jsem na sebe po nemoci sám zvědavý, na to se ale nedá vymlouvat. Díval jsem se teď na kluky, jak hrají. A hrají dobře, jsou ve formě a doufám, že to ještě chvíli vydrží,“ uzavřel Jan Berger.