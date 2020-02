Odchovanec Přerova, který působí ve žlutomodrém dresu již čtvrtou sezonu, se dohodl s vedením klubu na smlouvě do 30. dubna 2022.

Nedávno přitom klub oznámil i setrvání zkušených obránců Davida Noska a kapitána Tomáše Žižky.

„Kuba udělal v letošní sezoně velký výkonnostní krok dopředu ve všech činnostech. Je velmi dobrý extraligový obránce, neústupný v osobních soubojích. Hodně na sobě pracuje, co se týče bruslení a střelby. Třicet let je ideální hokejový věk a pořád má v sobě potenciál, aby se zlepšoval a patřil ke stěžejním hráčům a oporám zadních řad,“ poznamenal hlavní trenér a sportovní manažer PSG Berani Zlín Robert Svoboda.

Dvoumetrový rodák ze slovenské Levoče dosud nastoupil v letošní sezoně do všech 49 zápasů, ve kterých posbíral 15 kanadských bodů za sedm branek a osm přihrávek.

„Z osobního hlediska jsem tady spokojen. Hraji ve Zlíně už třetí kompletní sezonu a mám se pořád, co učit. Jsem rád, že zlínský klub o mě projevil zájem a chci důvěru splatit dobrými výkony na ledě. Bojujeme o jistotu předkola play off a chceme se dostat co nejdále,“ má jasno Jakub Ferenc.