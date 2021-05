Oba zmínění již mají za sebou premiéru v Chance lize. Osmnáctiletý Gréč zasáhl do tří utkání uplynulé sezony. Devatenáctiletý Fencl odehrál o dva zápasy více.

„Je dobře, že můžeme sáhnout do vlastních zdrojů. Všichni kluci s námi nastoupili do přípravy, aby se ukázali trenérům. Záleží jen na nich, jak se s tím popasují a kolik pak v A-mužstvu dostanou příležitostí. Matyáš Gréč s Honzou Fenclem už mají něco za sebou, v týmu by si měli říct o daleko větší roli. Ostatní budou součástí širšího kádru,“ řekl Pavel Hanák, sportovní manažer Zubrů.

Klub si pojistil také brankáře Petra Žurka, zadáky Adama Holíka, Jakuba Němce a Jana Billu a útočníky Matěje Halíka a Michala Šilhavého.

V Přerově nebude chybět ani šestnáctiletý talent a reprezentant Tobiáš Kuchta. Útočník dorostu stihl v uplynulém ročníku odehrát šest extraligových utkání, v nichž vstřelil čtyři góly a přidal tři asistence. Pro mládež však byla sezona kvůli pandemii extrémně krátká.

„Skoro vůbec jsme nemohli hrát. Teď hodně trénujeme, abychom podávali dobré výkony a udělali i nějaký výsledek,“ přeje si Kuchta, který bude dostávat prostor hlavně v dorostu a juniorce.