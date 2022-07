Spíš ne. Kohouti doufali v návrat hvězdného centra, ten ale dal jasně najevo, že si po odletu do Spojených států vše promyslí a možná skončí úplně. Nyní ale opravdu jedná s Bruins, což potvrzují experti i třeba příspěvek Krejčího ženy na Instagramu.

Krejčí s ženou společně navštívili baseballový zápas bostonských Red Sox, což dokazuje pár dní staré foto ze stadionu Fanway Park. Komentáře pod fotkou vítají českého centra zpátky. V Bostonu, nebo i v organizaci Bruins?

Už na začátku týdne se směrem ke Krejčího comebacku vyjádřili bostonský insider Lou Meloni či bývalý gólman NHL a analytik ESPN Kevin Weeks. Útočník by měl s klubem jednat o jednoleté smlouvě. „Plat by byl nízký s motivačními bonusy,“ píše server nhlrumours.com.

I’m told Krejci, and the @NHLBruins are in negotiations for his potential return to Beantown. @espn @NHL #HockeyTwitter https://t.co/Z00MU7KO6u