Druhý díl našeho seriálu, ve kterém s týdeníkem Nové Přerovsko cestujeme zpátky v čase, věnujeme hokeji. Konkrétně úspěchu, který tak trošku zůstává ve stínu památné bitvy o nejvyšší soutěž se Slovanem Bratislava z roku 1982. Trošku se zapomíná, že prakticky stejně úspěšná byla pro Přerov sezona 1995/1996. Tehdejší tým pod vedením trenérů Miloše Říhy a Miroslava Venkrbce totiž bojoval v baráži o extraligu.

Titulní fotka Nového Přerovska 8. března 1996 po postupu do baráže o extraligu. | Foto: Archiv Nového Přerovska

„Byl to úspěch jak přerovského klubu, tak i přerovské veřejnosti, která pomohla financemi, nebo alespoň svými hlasivkami. Po sportovní stránce je to momentálně maximum, kterého jsme mohli dosáhnout,“ loučil se po sezoně s Přerovem Miloš Říha, který zamířil do extraligových Pardubic a poté pokračoval ve své obdivuhodné trenérské kariéře.