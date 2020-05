Podobný herní model jako v minulé sezoně, nově play-down, baráž a až čtyři sestupující týmy. Tak by podle návrhu klubů měla vypadat Chance liga v ročníku 2020/2021. Tento systém ještě musí schválit Výkonný výbor Českého hokeje na zasedání ve čtvrtek 4. června.

Přerovští Zubři. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

Už nyní je jisté, že se soutěže zúčastní celkem 19 klubů. Ty navrhují, že by se všichni účastníci nejprve střetli dvoukolově každý s každým, což by přineslo 36 zápasů v základní části. Poté by se tabulka opět rozdělila na dvě skupiny. V horní nadstavbě deset a ve spodní devět týmů by se znovu střetlo dvoukolově každý s každým.