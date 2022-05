Povolání ke kormidlu finského trenéra Kariho Jalonena je zřejmě dobrý krok, který však potvrdí až výsledek na MS. Každopádně na mě působí hodně klidným až otcovským dojmem, navíc má za sebou výbornou trenérskou kariéru, dosáhl již řady úspěchů a v neposlední řadě jej berou hráči, jdou za ním. A to je hrozně důležité!

Pevně proto věřím, že již nebude takový oříšek dojít minimálně do čtvrtfinálových bojů. To je minimum, navíc při absenci Rusů je naše šance na úspěch mnohem větší.

Stadion na Letné? Brzy se už musí začít něco dít, ví manažer Zlína Grygera

Stejně jako fanoušci si moc přeji medaili, ta by měla být pro nároďák cílem. Tým na to máme, také v realizačním štábu si každý našel svou roli. Bude záležet na vstupu do šampionátu, který se naposledy nepodařil. S Brity je jasná povinnost vyhrát, pak nás prověří Švédové. Výsledky prvních zápasů sice nejsou rozhodující, ale v případě úspěchu dokáží dát týmu klid, pohodu a sebevědomí.

A kdo získá titul? Nemám vyloženého favorita, je jich několik. Kvalitní i přes svůj mladý věk budou opět zámořské výběry složené z hladových kluků z NHL, kteří hokej rozhodně umějí. Silní budou Finové, Švédové, pozor také na o zámořské hokejisty posílené Švýcary! Nesmíme ale zapomenout ani na naše hráče. Už se moc těším na výborný hokej!

Jaroslav Balaštík, bývalý reprezentant, člen Klubu hokejových střelců a nyní hokejový agent