/ROZHOVOR/ Bylo to už více než půl hodiny po zápase a hráči se po prohraném posledním utkání sezony se Vsetínem i s trenérem Mikeskou vrátili na ledovou plochu, aby potěšili neúnavný kotel. Pro 32letého Antonína Pechance to byla speciální série a smutné chvíle, prohra ve čtvrtfinále s bývalým zaměstnavatelem zabolela. „Končit každý rok ve čtvrtfinále, to mě vnitřně žere,“ kroutil hlavou havířovský rodák v rozhovoru pro Deník.

Trenér hokejových Zubrů Michal Mikeska vyvoláván fanoušky. | Video: Deník/Ivan Němeček

Tondo, nejprve vás poprosím o vaše hodnocení čtvrtého čtvrtfinále.

Dali dřív gól, spadly jim tam dva, pak tři. A my jsme se trápili. Gólem na 3:1 jsme se zvedli, ale bohužel. Byli o chlup lepší.

Zubři končí. Fanoušci vyvolávali trenéra, ten zůstává i na další sezonu

Co rozhodovalo?

Bylo to o prvním gólu. Kdybychom ho dali my, bylo by to stejné jako ve středu. Mě osobně nejvíc mrzí gól v prodloužení druhého zápasu. Kdybychom ho dali my, byli bychom na koni. Ale co by, kdyby. Už je to jedno.

Byla pro vás série se Vsetínem speciální? Nebo už zápasy proti bývalému klubu berete jako běžnou rutinu?

Bydlím tam, mám tam rodinu. Pro mě to bylo jen dobře. Těšil jsem se na celou sérii. Věděl jsem, že to bude kvalitní soupeř, ale věřil jsem, že je uděláme, že na Vsetín máme. Bylo to o detailech a my jsme nedali góly.

Jak hodnotíte sezonu, během níž došlo ke změně na trenérském postu?

Po prosinci, kdy jsme neuhráli skoro ani bod, to bylo hraniční. Nový trenér přinesl impuls, změnil určité věci a vyšvihli jsme se nahoru. Byla to turbulentní sezona, chvilku dole, pak nahoře. Nakonec to dopadlo dobře, myslím si.

Co přinesl herně příchod kouče Michala Mikesky?

Chtěl, abychom hráli s pukem a byli silní na puku. Změnili jsme celý systém a myslím, že soupeři s námi měli velký problém. Hlavně s naší defenzivou.

Vám nevadilo, že i útočníci museli více bránit?

Já se vždy přizpůsobím. Co chtějí trenéři, to hraji. Byl jsem hlavně spokojený, že jsme zápas od zápasu šli nahoru.

K Březinovi Pechanec. Zubři podepsali kreativního centra

Fanoušci hodně dlouho po zápase vyvolávali jméno Michala Mikesky, který ne a ne přijít. Slyšeli jste skandování v kabině?

Ne, vůbec jsme to nevěděli.

Smlouvu máte v Přerově podepsanou i na další sezonu. Takže určitě zůstáváte?

Určitě. Musíme to zlomit a semifinále udělat. Už nejsem nejmladší a končit každý rok ve čtvrtfinále, to mě vnitřně žere! Teď neskutečně pěním. Čím jsem starší, tím hůř to koušu. Fakt mě to štve, letos jsme na to měli.