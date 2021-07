„Prostějov mi nabídl skvělé podmínky,“ vysvětluje důvod přesunu čtyřiadvacetiletý forvard.

Po pěti letech za mořem jste si loňskou sezonu odbyl premiéru v dospělém hokeji za Přerov. Jak ji s odstupem času hodnotíte?

Přerov pro mě byla super zkušenost, jelikož tam bylo hodně kvalitních hráčů, od kterých jsem se dost naučil. Základní část nám vyšla parádně, bohužel se nám to ale nepovedlo přenést do play-off. Celkově musím říct, že Přerov je skvělá organizace a jsem moc rád, že mi tam dali šanci.

Jak vzpomínáte na zaoceánskou misi? Co vám dala?

Tak za mořem mi to otevřelo oči a srazilo hřebínek. Je tam hrozný boj o místa, ať už v juniorce nebo potom na škole. Kdo na to nemá, tak nehraje nebo pokud člověk nedře, tak se s vámi nepárají, protože na vaše místo čeká dalších pět hráčů. Jinak jsem se i dost osamostatnil a naučil se o sebe starat. Je to jiné, než když vám rodiče pořád stojí za zadkem.

Nyní načnete mezi dospělými sezonu druhou, ovšem u největšího rivala v Prostějově. Proč právě Jestřábi?

Prostějov mi nabídl skvělé podmínky. Tým má kvalitní trenéry a věřím, že se tu můžu hokejově zase posunout o kousek dál.

V týmu nastupuje i váš bratranec Josef Podlaha. Hrálo to při výběru angažmá nějakou roli?

Možná malou ano. S Pepou jsme si hodně blízcí. Jsem rád, že jsme spolu v týmu, a navíc ušetřím za benzín, protože jezdíme spolu.

Jan Štefka s bratrancem Josefem Podlahou.Zdroj: Alena Zapletalová

Jako člověk narozený v Olomouci se až na pět let za mořem zatím stále držíte na Hané. Neláká vás jiná lokalita?

Zatím jsem rád, že jsem po těch pěti letech doma. Zvlášť po té koronou komplikované sezoně. Dodělávám ještě školu v Brně, takže zatím se držím tak nějak poblíž. Uvidíme, co se bude dít dál.

Následující ročník Chance ligy je opět sestupový. Čeká vás z tohoto pohledu náročná sezona, souhlasíte?

Myslím si, že je to dobře, že se zase padá a má se o co hrát. Určitě to bude náročná sezona, ale to bude pro všechny týmy. Já už se na ni moc těším.

Jak u vás probíhá příprava? Trenér Totter již prozradil, že ji máte individuálně.

Ano, máme ji individuální. Mně to vyhovuje, dělám ji už šest let s Kubou Fryčem v Olomouci a vždycky jsem skvěle připravený. Prokládal jsem to i tréninky na ledě, na které jsem chodil dvakrát týdně.