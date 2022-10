Egyptský designér Hassan Ragab se dříve věnoval produktovému, nábytkovému a textilnímu designu. Svou sféru působení však rozšířil také o počítačové experimenty a digitální výrobu a v současné době se věnuje převodu textu na architektonické obrazy pomocí umělé inteligence. Pro svou práci používá nástroj Midjourney, se kterým se snaží zjistit, jak by vypadala staroegyptská architektura z pohledu abstrahovaného expresionismu 20. století, ale vytváří i moderní až futuristické pohledy na velkolepé stavby.

Architektura starověkého Egypta

V jeho dřívějších návrzích můžete narazit na obrazy zobrazující impozantní izolované stavby vytesané z kamene, které spojují charakteristické monumentální měřítko s abstraktním impresionismem a faraonskou architekturou. Hassan Ragab s využitím nástroje umělé inteligence text-to-image Midjourney znovu skládá základní moduly primitivní architektury do dynamických a abstraktních kompozic.

Tradičně jednoduchá, ale robustní a impozantní povaha starověkých pyramid je zde fragmentována do dynamických modulů a rekonstruována v abstrahovaných kompozicích. Můžete zde vidět překrývající se patra, rozsáhlé horizontální křivky, které protínají impozantní sloupy, ale také intimní výklenky. Vše doplňují fasády starověkých pyramid zdobené obřími blednoucími hieroglyfy.

Káhirské skici

Rovněž následné „The Cairo Sketches“ přeloženo jako Káhirské skici jsou návrhy budov, které Hassan Ragab vytvořil pomocí umělé inteligence. Účelem jeho projektu bylo znovu prozkoumat islámskou geometrii pomocí novějších matematických principů. „Bohatství islámské geometrie je úžasným základem, který umožňuje přidání vrstev složitosti pomocí novějších matematických konceptů, což vede k zajímavým geometrickým vztahům, které by bylo velmi obtížné vytvořit bez nástrojů AI,“ myslí si designér.

Moderní architektura

V tuto chvíli však zaplavuje grafik a umělec svůj instagramový profil @hsnrgb především moderní architekturou, která spíš působí jako pohled do daleké budoucnosti. „V tomto okamžiku je pro mě práce s Midjourney mnohem náročnější. Je to způsobeno třemi faktory. Zaprvé jsem mnohem vybíravější, co se výsledků týče, zadruhé je laťka každým dnem výš a výš, ale hlavně jak se od nás AI neustále učí, začínám mít podobné výsledky jako spousta dalších uživatelů,“ vysvětluje Hassan Ragab, který si moc dobře uvědomuje, jak ohromnou rychlostí se AI rozvíjí a že je mnoho dalších umělců, kteří vytváří podobné projekty. „Proto se neustále snažím produkovat osobitou práci, ve které se snažím najít svou vlastní melodii,“ dodává.

Sám designér je prací s umělou inteligencí nadšený. „Použití čistě uměleckého média, jako je Midjourney, k prozkoumání architektury nám umožňuje pohlédnout na tuto podivnou směs nejen architektonicky inspirovaných kreseb, ale také naopak. Připadá mi extrémně zajímavé vidět olejovou barvu jako architektonickou texturu stejně jako postexpresionistické barevné přechody na fasádě, které působí jako noční osvětlení interiéru,“ popisuje své nadšení.

Na vybraná díla egyptského designéra se můžete podívat v naší obsáhlé fotogalerii. Některé budovy si možná dokážete představit v moderní zástavbě, jiné byste ve svém městě potkávat nechtěli a u jiných se možná až zděsíte, jak věrně a detailně je schopna umělá inteligence pracovat.