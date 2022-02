Skotská s whisky, indická ostrá

Němci si na hořčici potrpí.Zdroj: Shutterstock

Nejvyhlášenější hořčicí světa je patrně ta Dijonská, region byl globálním centrem výroby této pochutiny už ve 13. století. Opravdovou slávu dijonské variantě ale přinesl až jistý Jean Naigeon, jenž pozměnil recepturu a ocet v ní nahradil šťávou z nezralých hroznů neboli verjusem. Tahle nová hořčice se brzy stala hitem a fenoménem.

Jestli vás napadá, že dnes musí různých hořčic existovat přehršel, tak se nepletete. Jen v takovém Německu by vydaly na samostatný atlas. Specifickými hořčicemi jsou americká, anglická nebo italská. V USA je zajímavou lokální variantou kreolská hořčice vycházející z gastronomické kultury okolí jižanského New Orleans.Na skotském ostrově Arran pak do hořčice samozřejmě přidávají whisky a indická hořčice kasundi je ostřejší – v chuti podobná japonskému wasabi.